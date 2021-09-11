10 صور تستعيد تفاصيل الوقائع المرعبة لهجمات 11 سبتمبر

يوم 11 سبتمبر 2001، لا يمكن أن تُمحي صوره الرهيبة، والعنيفة، والشبحية الضخمة، من الذاكرة، حيث تم التقاط صورا لا حصر لها للهجمات التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك اليوم، من خلال المصورين الصحفيين، والمارة، وأول من توجهوا لمواقع الهجمات، بالاضافة لكاميرات الأمن، وعملاء إف بي آي، وآخرين، حتى رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية التقطوا بعض الصور لهذه الهجمات.

وبعد 20 سنة على هذه الأحداث، اختارت وكالة أسوشيتدبرس، عددا من الصور التي توثق وقائع هذه الهجمات، عندما حول المهاجمون الطائرات إلى صواريخ وضربوا بها مركز التجارة العالمي، ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وحقلا في بنسلفانيا، وقتلوا بهجماتهم تلك 3 آلاف شخص، وأطاحوا ببرجي مركز التجارة المكونين من 110 طوابق، وهي الصور التي نعرضها عدد من أبرزها فيما يلي:

*ا أمريكيون في مانهاتن السفلى يشاهدون الدخان يتصاعد بقوة من مركز التجارة العالمي في نيويورك، يوم 11 سبتمبر 2001.

* ولاحقا، أمريكيون آخرون يفرون، بينما كان البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي ينهار.

-مواطنون يغطون وجوههم وهم في حالة انهيار بينما كانو يهربون أثناء انهيار مركز التجارة العالمي بنيويورك، في 11 سبتمبر 2001

* مواطن يقع من البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي بنيويورك، بينما يظهر آخر على اليسار متشبثا بالبرج من الخارج، بينما الدخان والنيران يندفعان من داخل المبنى.

* الهجمات تطال وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، والنيران والدخان يتصاعدان من أحد مباني الوزارة.

*سيدتان تمسكان ببعضهما، وإحداهما يبدو عليها الذهول والصدمة بينما الأخرى تبكي بشكل هستيري، وهما يشاهدان برج التجارة العالمي في نيويورك يحترق.

* أناس يفرون من مكان الحادث بجوار مركز التجارة العالمي، وآثار الحادث واضحة على وجوههم.

* رجل إطفاء يصرخ من الألم بينما يقوم زملاؤه بإنقاذه، عقب وقت قصير من انهيار برج مركز التجارة العالمي.

* رجل إطفاء يتحرك وسط أكوام الحطام في موقع مركز التجارة العالمي في نيويورك بعد انهياره.

* ما تبقى من مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك، بعد هجمات 11 سبتمبر.