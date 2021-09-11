«لعبة نيوتن» يفوز بنصيب الأسد في الدير جيست

حصد مسلسل «لعبة نيوتن»، على نصيب الأسد من جوائز حفل الدير جيست، فقد فازت مني زكي بأفضل ممثلة، فيما حصل المسلسل على جائزة أفضل عمل درامي تلفزيوني، كما فاز الفنان سيد رجب على جائزة عن دوره في نفس المسلسل، كما حصل الفنان محمد فراج على جائزة عن دوره في مسلسل لعبة نيوتن، ونالت الفنانة الشابة مايان السيد، جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وحصل تامر محسن مخرج مسلسل لعبة نيوتن على جائزة أفضل مخرج.

مسلسل «لعبة نيوتن»

مسلسل «لعبة نيوتن» محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، مايان السيد، محمد التاجي، آدم الشرقاوي، شادية عبدالحميد، علي قاسم، حنان يوسف، آلاء سنان، كريمة منصور، نور إيهاب وكوكبة من النجوم، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث مسلسل «لعبة نيوتن»، حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.