في ذكرى ميلاه.. شهيرة لـ"الوطن": "أحمد زكي اشترى مدفن وطلب مني أقوله مبروك"

كشفت الفنانة شهيرة عن كواليس شراء الفنان الراحل أحمد زكي لمدفنه الخاص قبل 6 أعوام من رحيله، وذلك بمناسبة حلول ذكرى ميلاده الـ71، اليوم الأربعاء، إذ أنه من مواليد 18 نوفمبر عام 1949.

وقالت شهيرة، لـ"الوطن": "حدثني أحمد زكي، صباح أحد الأيام، عبر الهاتف، وكان مستيقظاً على كابوس أزعجه بشدة، فباغته بالسؤال قائلة "إنت عندك مقبرة؟"، ولا أدري سبب حديثي في هذا الشأن، فاحتد عليّ قائلاً: "مقبرة إيه علي الصبح"، فأخبرته أن الموت هو الحقيقة الوحيدة في الحياة، فرد: لا معنديش مقبرة، ابقوا ادفنوني عندكم لما أموت".

وتابعت: "قررت البحث له عن مدفن بعد اتفاقي معه على ذلك، وكان محمود ياسين، حينها رئيساً لجمعية فناني وكتاب وإعلاميين الجيزة، وكانت الجمعية لها نشاطات اجتماعية وطبية وصحية، وتملك قطعة أرض خصصت كمقابر لأعضاء الجمعية، فتواصلت مع سكرتيرها الصحفي الراحل سيد فرغلي، الذي قرر بيع مدفنه لـ أحمد زكي، لامتلاكه مدفن آخر".

وأكملت: "فوجئت برسالة صوتية عبر "الأنسر ماشين" من أحمد زكي، وسيد فرغلي، كان نصها: "قوليلنا مبروك.. إحنا كتبنا عقد المقبرة".

وغيب الموت أحمد زكي، داخل أحد المستشفيات الخاصة عام 2005، بعد صراع مع مرض السرطان اللعين، ورغم اشتداد الآم المرض عليه قبل رحيله، إلا أنه أصر على استكمال تصوير فيلم "حليم"، الذي جسد خلاله شخصية العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

وكان زكي، معروفاً بقدرته علي تجسيد أدوار السير الذاتية علي مدار مسيرته الفنية، حيث نجح في تجسيد شخصية الأديب الراحل طه حسين، في مسلسل "الأيام" عام 1979، وشاركه البطولة كل من يحيي شاهين، أمينة رزق، حمدي غيث، محمود المليجي، محمد الدفراوي، ورشوان توفيق وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار أمينة الصاوي وإخراج يحيي العلمي.

وقدم الفنان الراحل شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، في فيلم "ناصر 56"، وأعقبه فيلم "أيام السادات" الذي جسد خلاله شخصية الرئيس الراحل أنور السادات، وأشادت السيدة جيهان السادات، بالفيلم حينها وقت عرضه.