حقوقي: الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان ستمثل نموذجا ملهما للمنطقة

علق الخبير الحقوقي عماد حجاب، الباحث في شئون حقوق الإنسان، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتجه لإعداد استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان بمصر لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، لافتًا إلى أن ذلك حدث بمشاركة معظم الوزارات والهيئات الحكومية.

مرحلة جديدة وفارقة تعيشها مصر

واعتبر «حجاب»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الاستراتيجية تمثل مرحلة جديدة وفارقة ستعيشها مصر خلال السنوات القادمة فى تقوية البنية الأساسية لحقوق الإنسان ومسارها فى مصر وتقوية دور الهيئات الحكومية فى دعمها.

وأكد الباحث الحقوقي أن هذه الاستراتيجية ستمثل نموذجا جديدا فى المنطقة العربية سيدفع دول المنطقة لاتخاذ نفس الخطوة المصرية فى هذا الاتجاه الداعم للحقوق والحريات الفترة القادمة.

الرئيس السيسي مهتم بالاستراتيجية الجديدة

وأوضح عماد حجاب، أن الاستراتيجية الجديدة تحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة عليا من الخبرات الحقوقية والقانونية والتشريعية والأكاديمية برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، وتشكيل أمانة فنية لها من نحو 25 وزارة وهيئة حكومية ومنظمات المجتمع المدنى، معتبرًا أن هذا ما يعنى وجود إرادة قوية من الحكومة المصرية لتفعيل وسائل صيانة حقوق الإنسان المصرى، مشددًا أن المرحلة الجديدة ستساهم بالنهوض بحالة وأوضاع حقوق الإنسان بمصر.

وأشار الخبير في مجال حقوق الإنسان، إلى أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان تحتوى على مؤشرات كمية وكيفية لقياس مدى التقدم أو التراجع فى حقوق الانسان ومؤشرات لقياس الأداء وبرامج تنفذ على مستوى الوزارات وبرامج وطنية عامة وأهداف أساسية وأهداف مرحلية.

القيادة السياسية مهتمة بملف حقوق الإنسان

وأثنى عماد حجاب، على اهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المناخ السياسي والقانوني الحالى، يساعد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، وإيجاد فاعلية لتنفيذها معربًا عن أمله أن تساهم فى المزيد من تعزيز حقوق الإنسان بمصر بعد اهتمام الدولة البالغ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن للمصري.