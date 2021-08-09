«حقوق الإنسان بالنواب» تلتقي وفد منظمة التحرير الفلسطينية

التقى النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، وبعض أعضاء اللجنة، وفد منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين، برئاسة أحمد سعيد التميمي - عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني (رئيس للوفد)، وذلك الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين 9 أغسطس عام 2021، بمقر لجنة حقوق الانسان.

حضر اللقاء النائب أيمن أحمد حسين أبو العلا - وكيل اللجنة والنائب محمد سلطان على محمد - عضو اللجنة، كما حضر اللقاء من منظمة التحرير الفلسطينية حسام عوض وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، و آلاء سمير مليطات مستشارة قانونية، ورزق الزعانين مستشار أول بمندوبية فلسطين، و طارق فانوس مسؤول ملف التواصل مع وزارة الخارجية المصرية بسفارة فلسطين.