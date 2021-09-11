إعدام 4 انفصاليين في ميدان عام بعد إدانتهم بقتل 7 تلاميذ بالكاميرون

شهدت عدد من الدول الإفريقية خلال الساعات الماضية عدة أحداث هامة، منها إعدام السلطات في الكاميرون 4 انفصاليين في ميدان عام، بعد إدانتهم بقتل 7 تلاميذ السنة الماضية، فيما قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن المجتمع في حاجة إلى مواجهة التطرف والغلو.

إعدام 4 انفصاليين في الكاميرون

وأعلنت وزارة الدفاع الكاميرونية، إعدام 4 انفصاليين في ميدان عام، بعد إدانتهم بقتل 7 تلاميذ السنة الماضية، ودانت المحكمة العسكرية 4 من 10 متهمين، كانوا بين عشرات المسلحين الذين قتلوا تلاميذ تراوح أعمارهم بين 9 و12 عام، حين اقتحموا بالدراجات النارية مدرسة كومبا جنوبي البلاد في عام 2020 بمنطقة ناطقة بالإنجليزية تعاني نزاعا داميا بين الجيش والانفصاليين.

وتدور معارك دامية في المنطقتين الجنوبية الغربية والشمالية الغربية، حيث تعيش الأقلية الناطقة باللغة الانجليزية في بلد تتحدث أغلبية سكانه الفرنسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

السودان

وفي السودان، عبر قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن المجتمع في حاجة إلى مواجهة التطرف والغلو، داعيا إلى التحصين بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة.

وأشار دقلو خلال كلمة في ختام الدورة العلمية، لتخريج ألف طالب وطالبة، في مجال الشريعة والتأصيل، إلى أن مظاهر التطرف والغلو وأمراض العصبية والكراهية والعنصرية بدأت تنتشر في المجتمع السوداني بكثرة.

وأوضح دقلو، أن «هذه الظواهر التي بدأت تنتشر في البلاد، لا تنفصل عن واقعنا الذي نعيشه، سياسياً واقتصادياً واجتماعاً، مما يستدعي وقفة مع أنفسنا لتقييم أوضاعنا الحالية لنسلك الطريق الصحيح الذي يؤدي بنا إلى بر الأمان».

دقلو: مسؤولية نشر رسالة الإسلام السمحة تقع على عاتق العلماء والدعاة والشيوخ

وأشار المسؤول السوداني، الى أن المسؤولية، تقع على عاتق العلماء والدعاة والشيوخ لنشر رسالة الإسلام السمحة، والتي تقوم على الاعتدال والخير والنور، وأضاف دقلو، أن إصلاح أي مجتمع، يبدأ من الأسرة، ثم المدارس، والخلاوي والجامعات".

بدوره، نعى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، امس الجمعة ضحايا حادث الطائرة السودانية المنكوبة بقرية التريس الجموعية غرب النيل.

وكتب حمدوك على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى ومجلس الوزراء للشعب السوداني كافة، الشهداء طاقم طائرة قوات الشعب المسلحة المنكوبة بقرية التريس الجموعية بغرب النيل».

وأضاف حمدوك، «تم التوصل حتى الآن لجثامين كل من المقدم طيار ركن عبدالقادر معتصم عبدالقادر، والنقيب طيار علاء الدين محمد عمر الطريفي، والمساعد فني جوي حسن التوم، فيما لا تزال كافة الجهود مبذولة للعثور على بقية الطاقم بواسطة كل الجهات المختصة بالدولة».

والأربعاء الماضي، تحطمت طائرة مروحية عسكرية في منطقة الشقيلاب جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» عن شهود عيان قولهم، إن قوة عسكرية هرعت إلى مكان الحادث بقيادة مدير شرطة جيل أولياء العميد محمد الأمين، ومدير قسم الكلاكلة اللفة جنايات محمد الأمين سعيد.