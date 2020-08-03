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مقتل 18 مدنيا وإصابة 11 آخرين في هجوم لـ "بوكو حرام" شمال الكاميرون

مصادر: العناصر الإرهابية استخدمت قنبلة يدوية في الهجوم

كتب:

محمود البدوي
05:33 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
جماعة بوكو حرام الإرهابية .. صورة أرشيفية

جماعة بوكو حرام الإرهابية .. صورة أرشيفية

قُتل 18 مدنيًا وأصيب 11 آخرون في هجوم شنه تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي شمال الكاميرون، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت المصادر بأن العناصر الإرهابية استخدمت قنبلة يدوية في الهجوم، الذي جرى بقرية نغوتشوي الحدودية مع نيجيريا.

وأسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" منذ سنة 2009 عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا، وفي سنة 2015 بدأ التنظيم شن هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

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