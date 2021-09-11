حالات كورونا اليوم في مصر.. ارتفاع معدل الإصابات

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقارير رسمية متعلقة بحالات كورونا اليوم في مصر، وقالت إن إجمالي إصابات كورونا اليوم فى مصر وصل إلى 292018 إصابة، شُفي منهم 245325 حالة.

جاء ذلك بعد إعلان الوزارة أمس عن إصابة 433 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها وزارة الصحة حسب التعليمات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية.

حالات كورونا اليوم في مصر

وأضافت التقارير أن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصل معدل الشفاء إلى 82% وذلك بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 532 متعافيا من فيروس كورونا من مستشفيات العزل الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 245325 حالة حتى اليوم.

وفيات كورونا فى مصر

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي وفيات فيروس كورونا في مصر وصل إلى 16847 حالة، وذلك بعد تسجيل 11 حالة وفاة أمس.

وناشدت «الصحة» المواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأكدت الوزارة أنها تستمر في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الامراض المعدية.

كما طالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وتتمثل هذه الإجراءات في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل الدين، والبعد عن المناطق المزدحمة.