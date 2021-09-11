«جامع» تستعرض مع رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية سبل تعزيز التجارة في مصر

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاء موسعا مع هاني سنبل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تناول المشروعات والبرامج التي تنفذها المؤسسة حاليا في مصر وعددا من المشروعات المستقبلية التي تعتزم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لتوسيع نطاق استفادة الفئات والأنشطة الصناعية من البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة وتعزيز التعاون الفني لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالقطاعات الصناعية المستهدفة، مشيرةً إلى الاتفاق على أهمية الإسراع في تنفيذ برامج التعاون الفني والمالي القائمة حاليا بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأكدت "جامع" أهمية توسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الترويج لتصدير منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة وربطها بسلاسل التصدير، مشيرةً إلى اقتراحها التنسيق المشترك بين الجانبين لوضع خطة تنفيذية تستهدف تعزيز مشاركة المشروعات والأنشطة الصغيرة والمتوسطة بالمعارض الدولية، فضلاً عن تعزيز الاستفادة من برنامج التعاون المشترك مع المؤسسة لإنشاء «أكاديمية تنمية التصدير».

نيفين جامع: حريصون على تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية المقدمة من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاعات الصناعية

وأشارت الوزيرة إلى استمرار تعزيز التعاون المشترك لدعم برامج تمكين المرأة ودمجها بسوق العمل وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج المؤسسة القائمة في هذا الإطار والتي يأتي على رأسها برنامج المرأة في التجارة العربية «She Trades» الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع الوزارة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات، لافتةً إلى أهمية هذا المشروع في دعم رائدات الأعمال في قطاع الحرف اليدوية في مصر لتعزيز قدراتهن للاندماج في سلاسل القيمة العالمية والقيام بدور اقتصادي واجتماعي وسياسي أكثر فعالية، ومن ثم تحقيق الهدف النهائي وهو التمكين الاقتصادي للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، ومساهمة الشركات الأكثر تنافسية في تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية 2030.

"جامع": ناقشنا استعدادات دورة معرض تراثنا للعام الجاري

ونوهت جامع إلى مناقشة ترتيبات عقد أعمال دورة العام الجاري من معرض تراثنا للمنتجات التراثية والحرف اليدوية والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعوة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة للمشاركة بأعمال المعرض للعام الثاني على التوالي عقب مشاركتها المتميزة في عام 2020، بحيث تتم الاستفادة من المعرض لتعريف العارضين بأهم البرامج وخدمات تنمية الأعمال التي تقدمها المؤسسة.

ومن جانبه أكد هاني سنبل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البرامج المتعلقة بتعزيز التجارة وتنمية المرأة، مشيراً إلى أهمية برنامجي «جسور التجارة العربية الأفريقية» و«مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية» في دعم أواصر التعاون التجاري بين الدول العربية والقارة الأفريقية والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة بالتركيز على عدة قطاعات في مقدمتها التصنيع والتجارة الإلكترونية وتبادل المعلومات والخبرات.