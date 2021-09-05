وزيرة التجارة تلتقي أعضاء الغرف التجارية الثلاثاء لحل أزمة رئيس المجلس

تلتقي وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بعد غد الثلاثاء، 7 سبتمبر، بمقر الوزارة، أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية، وعلمت «الوطن» أن هذا الاجتماع جاء لتلطيف الأجواء بين أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 27 عضوا، فضلًا عن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

تفاصيل اجتماع الوزيرة مع الغرف التجارية

وقال مصدر مسؤول بالغرف التجارية لـ«الوطن» إن خلافات نشبت بين الأعضاء ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بسبب الأمين العام للغرف التجارية، والتجديد له، وهو ما لم يلق استحسانًا من جانب أعضاء المجلس وفقًا للمصدر.

الاجتماع الثاني للوزيرة مع رؤساء الغرف

وهذا الاجتماع هو ثاني اجتماع للوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية للدورة الحالية، بحسب المصدر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعد فرصة كبيرة لحل المشاكل التي تواجه عمل مجالس إدارة الغرف التجارية وتوضيح رؤية المجلس خلال الفترة المقبلة من العام الجاري.

توطيد العلاقات الخارجية بالدول المختلفة من أهم ملفات اللقاء

وقال المصدر إن الاجتماع سيعرض أهم الملفات الشائكة التي تواجه رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية، وتذليل العقبات وتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية، وأيضا استعراض دور الغرف في توطيد العلاقات التجارية الخارجية بالدول المختلفة من خلال الاتصال والتواصل بالغرف التجارية بالبلدان المختلفة، وذلك في ضوء سياسة الحكومة لمساندة القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين للانطلاق بالأسواق الخارجية، في ظل الاتفاقيات التجارية الخارجية والانفتاح العالمي.

ويشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد على صفيح ساخن منذ فترة، وهناك غضب شديد بين أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرف التجارية الحالي بسبب عدم قيامه بالدور المنوط به، وعدم إبلاغ رؤساء الغرف ببعض السفريات الخاصة بالخارج، وقيامه وحده بالسفر إليها دون إبلاغ مجلس الإدارة، وعلى رأسها سفرية بيلا روسيا، وهو ما أثار حفيظة رؤساء الغرف التجارية.

ويشار إلى أن انتهاء مدة عمل الأمين العام للغرف التجارية، كانت ستنتهي في شهر أغسطس الماضي، إلا أنه تم التمديد له الشهر الجاري.

كما يشار إلى أن الأمين العام للغرف التجارية، يشغل حاليًا منصب رئيس اتحاد منظمات الأعمال الآرومتوسطية، حيث انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد منظمات الأعمال الأورومتوسطية، الدكتور علاء عز، رئيسًا للاتحاد لمدة ثلاث سنوات، أثناء اجتماعها الذي عُقد افتراضيًا بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لانتخاب مجلس الإدارة الجديد الذي يتضمن تسعة من قيادات الاتحادات الاقليمية يمثلون دول الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض والبحر الأسود.