4 أطباء في مهمة جراحة لإنقاذ مريض بمستشفى مطروح العام: العملية والدواء مجانًا

نجح فريق طبي بمستشفى مطروح العام في إجراء جراحة دقيقة لمريض يعاني من ورم في المستقيم والشرج، لم يستجب لعلاج ما قبل الجراحة، وأجريت له عملية استئصال جذري للمستقيم والشرج، وجرى تغيير مجرى البراز، واستغرقت الجراحة ساعتين في حين أنها تستغرق في المتوسط 5 ساعات في الحالات المشابهة، ما عكس مهارة الأطباء الذين أجرو الجراحة للمريض.

وقال الدكتور صبري شعبان، مدير مستشفى مطروح العام، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الفريق الطبي ضم «الدكتور هادي أحمد استشاري جراحة الأورام، والدكتور فهمي فوزي، والدكتور محمد رضا أخصائي الجراحة، والدكتور محمد أمين استشاري التخدير بالمستشفي»، والحالة مستقرة وتتماثل للشفاء، تحت إشراف الدكتور محمد علي وكيل وزارة الصحة بمطروح.

إجراء عمليات جراحية معقدة بمستشفى مطروح العام

وأضاف أن هناك توجيهات من وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتقديم جميع الخدمات الصحية المتميزة للمرضى من أهالي محافظة مطروح وزائريها خلال الصيف، ونجري حاليًا بشكل مستمر عمليات جراحية معقدة بقسم العمليات في مختلف التخصصات الطبية «الجراحة العامة، والتجميل، والعظام، والأسنان والأورام، والمخ والأعصاب»، وغيرها من خلال الأطقم الطبية المتخصصة من أخصائيين واستشاريين، ومتابعة المرضى منذ دخولهم المستشفى وحتى تماثلهم للشفاء.

العمليات الجراحية بمستشفى مطروح العام بالمجان

وأضاف «شعبان» أن جميع العمليات الجراحية التي تجري داخل المستشفى بالمجان والتي تأتي عن طريق الطوارئ أو من خلال قوائم الانتظار، ولا يتكلف المريض أي شيء، وهي على نفقة الدولة، وصرف العلاج المتاح من المستشفى بالمجان وحتى خروج المريض، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وتوجيهاته بتقديم الدعم الكامل للمرضى من أهالي مطروح في المستشفى.