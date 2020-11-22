265 كاميرا حديثة لمراقبة العمل في مستشفى مطروح العام (صور)

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مستشفى مطروح العام شهدت أعمال تطوير ورفع الكفاءة وتجديد البنية التحتية داخل المستشفى، ومنها إنشاء نظام مراقبة على أعلى مستوى يضم 265 كاميرا حديثة لمتابعة سير العمل.

وقال "البلتاجى"، اليوم الأحد، إن تطوير المستشفى العام شمل تجديد جناح العمليات كاملاً بالإضافة إلى تطوير وحدة العناية المركزة للقلب، والتي تتضمن 8 أسرّة مزودة بأجهزة التنفس الصناعي الإختراقية وغير الاختراقية، فضلًا عن العناية المتوسطة بقسم الباطنة بقوة 10 أسرّة مزودة بأجهزة التنفس الصناعي، وكذلك العناية المركزة الجراحية بقوة 6 أسرّة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى تطوير وحدة عناية للأمراض العصبية وعلاج الجلطات الدماغية بقوة 4 أسرّة "جاري فرشها"، وقسم العلاج الاقتصادى بقوة 12 سريرًا في ستة غرف مكيفة، ورفع كفاءة وحدة الكلى الصناعي والغسيل الكلوي بقوة 40 ماكينة جديدة وأسرّة كهربية متطورة، ووحدة التعقيم المركزي بالبلازما، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مع تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ والباطنة والجراحة والأطفال والأورام والعظام ومبنى العيادات الخارجية، مع إنشاء شبكة إطفاء وإنذار ضد الحريق، وعمل سنترال داخلي بين الأقسام، إضافة إلى تصميم نظام مراقبة على أعلى مستوى يضم 265 كاميرا حديثة لمتابعة سير العمل.

وأضاف أن المستشفى أعطت أعلى معدل أداء لها منذ إنشاءها، وذلك خلال عام 2019، من بينها إجراء 2047 عملية جراحية متنوعة ما بين عملية كبرى ومتوسطة وصغرى وذات مهارة، تضمنت إجراء جراحة عامة لـ 953 حالة، وجراحة العظام 523 حالة، وجراحة الأورام 134 حالة، وجراحة الأطفال 37 حالة، وجراحة الوجه والفكين 28 حالة، وجراحة المسالك البولية 32 حالة، وجراحة العيون 18 حالة، وجراحة الأنف والأذن 163 حالة، وجراحة المخ والأعصاب 97 حالة، وجراحة الأوعية الدموية 54 حالة، وجراحة التجميل 8 حالات، وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية إلى 232144 حالة خلال العام، ودخول الأقسام الداخلية 26429 حالة، وسجل عدد المترددين على قسم الإستقبال والطوارئ 121819 حالة.