10 معلومات عن «نزهة شميم خان» رئيس مجلس حقوق الإنسان

قالت نزهة شاميم خان، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال كلمة لها مسجلة، في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، إنَّها «سعيدة لمعرفة أن عمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتحديدًا التوصيات التي تلقتها مصر خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019، قد تمّ أخذها في الاعتبار خلال عملية الإعداد الاستراتجية».

من هي نزهة شميم خان رئيسة الدورة الـ15 لمجلس حقوق الإنسان؟

شغلت نزهة شميم خان منصب ممثل فيجّي الدائم بمكتب الأمم المتّحدة في جنيف منذ العام 2014. انتخبت لمنصب رئاسة مجلس حقوق الإنسان لعام 2021. عينت مديرة للنيابات العامة في فيجي عام 1994، وهي أول امرأة في فيجي تشغل هذا المنصب. عينت كأول قاضية في المحكمة العليا في فيجي في عام 1999، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2009. أجرت تدريبات قانونية للشركات والمحامين والقضاة ومجتمع الأعمال حول حقوق الإنسان والحوكمة المؤسسية والحوكمة الرشيدة والقانون والإجراءات. دعمت «خان» عمل الصندوق الاستئماني للدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نمواً (LDCs) في العمل من أجل التمثيل العالمي لجميع البلدان في مجلس حقوق الإنسان. شاركت خان في رئاسة تيار التكنولوجيا لعملية كفاءة مجلس حقوق الإنسان في عام 2018. مناصرة قوية لمزيد من جزر المحيط الهادئ والدول الجزرية الصغيرة النامية لتصبح أعضاء في مجلس حقوق الإنسان لجعله أكثر شمولاً وتمثيلاً. خلال السنة الأولى لـ فيجي كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2019-2021، تمّ ترشيح السيدة خان لمنصب نائب رئيس المجلس من قبل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ. ترأست فرقة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان والمعنية بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وخلال فترة ولايتها، أنشأت مجموعة أصدقاء فرقة العمل المكرسة لتعزيز عمل فرقة العمل.

عينت كأول قاضية في المحكمة العليا في فيجي في عام 1999

جدير بالذكر، أنَّ السيدة خان ولدت عام 1960 في فيجي وحصلت على ليسانس الآداب في القانون من جامعة ساسكس بالمملكة المتحدة، وماجستير في القانون من جامعة كامبريدج، وماجستير في الفلسفة في علم الإجرام من جامعة كامبريدج.