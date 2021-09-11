شكري: حماية حقوق الآخرين وحرياتهم تختلف من مجتمع لآخر ولا يجوز فرضها

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنَّ «حقوق الإنسان تشمل قيم عالمية ومترابطة ومن ثم يجب أن يأتي التعامل معها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى قدم المساواة، وبذات القدر من التركيز، ولا يعني بأي حال إغفال الخصوصيات الوطنية والإقليمية أو التغاضي عن الخلفيات التاريخية والدينية والثقافية».

وزير الخارجية: الاعتراف بخصوصية وتنوع المجتمعات واحترامهما قيمة مضافة وتفعيلًا لحقوق الإنسان

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي «فما هو صائغ سائد من مفاهيم ثقافية أو اجتماعية في مجتمع ما ليس بالضرورة أن يكون مقبولًا في مجتمعات أخرى، بل يعد الاعتراف بهذه الخصوصية والتنويع واحترامهما قيمة مضافة وتفعيلًا لحقوق الإنسان».

شكري: لكل دولة حق سيادي أصيل في اختيار منظومة قيم تتناسب مع ثقافة مجتمعها

وواصل «شكري»: «فضلًا عن أن ما تستوجبه متطلبات صون الأمن القومي أو النظام العام أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم قد يختلف من مجتمع إلى آخر ولا يجوز بأي حال فرضه على المجتمعات الاخرى، ولكل دولة في نهاية المطاف حق سيادي أصيل في اختيار منظومة القيم والقواعد التي تتناسب وثقافة مجتمعها وشعبها».

وأطلقت الدولة استراتيجية وطنية ذاتية ومتكاملة وطويلة الأمد لحقوق الإنسان للمرة الأولى، حيث تستهدف تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، وأيضا التغلب على التحديات، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

الاستراتيجية ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ومبادئ الجمهورية الجديدة

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، إلى جانب التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف «رؤية مصر 2030».

وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت اجتماعا في مايو الماضي، للقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك من أجل استعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء عليه صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.