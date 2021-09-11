إنقاذ شاب مجهول الهوية عثر عليه بمنزل مهجور في كفر الشيخ

شاب ثلاثيني مجهول الهوية يرتدي ملابس رثة، يعاني من إصابات بمناطق متفرقة من جسده، عثر عليه الأهالي داخل منزل مهجور في مدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، ويبدو على ملامحه أنه يعاني من مرض نفسي، حث يخاف كلما اقترب منه أحد، كما أنه لم يتناول الطعام ولا الشراب منذ أيام، ليجري نقله إلى مستشفى بيلا المركزي ومنها إلى كفر الشيخ العام لإجراء الفحوصات الطبية تمهيداً لنقله لإحدى دور الرعاية .

« الناس بلغونا إن فيه شاب مجهول الهوية مقيم بمنزل مهجور في شارع بورسعيد بمدينة بيلا، وحالته الصحية صعبة جداً ومتعور وبه إصابات كتير ومبيتكلمش مع حد، علطول شكلت فريق إنقاذ لنقله للمستشفى»، قالها محمود أبو الحسن قائد فريق مجتمع بلا مشردين، مؤكداً أن ميادة «مصطفى وسامح النويشي والدكتور محمد نجيب»، أعضاء الفريق، انتقلوا من دسوق لبيلا لبحث حالة الشاب ومعهم فريق متطوع من أهالي بيلا ، وتبين أنه يخاف الاقتراب منه، ولا يتحدث، كما تبين وجود إصابات مختلفة في جسده ويقيم وسط منزل مهجور عبارة عن« قش وبوص».

يضيف أبو الحسن:« كان في حالة صحية صعبة، وعلطول نقلناه للمستشفى وعرفنا إنه عنده مرض السكر وصديد بالقدم، وجرى إجراء جراحة عاجلة له وإنقاذه قبل وصوله لمرحلة الغرغرينا، وسيتم عرضه على مستشفى كفرالشيخ العام لفحصه بقسم المخ والأعصاب للتأكد من سلامة قواه العقلية، وجرى الاتصال بفريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، لتوفير دار رعاية لنقل الشاب إليها، وللأسف هو مجهول الهوية ومحدش عارف أسرته، وبنحاول نوفر ليه دار رعاية لنقله».