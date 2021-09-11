بعد اختفاء طفل كفر الدوار.. التحقيقات: مريضة نفسيا اصطحبته دون إدراك

عثر ضباط مباحث كفر الدوار بمحافظة البحيرة على طفل عقب اختفائه أثناء سيره برفقة والده ف شارع «الجيش»، بنطاق المركز.

بلاغ باختفاء الطفل

وكان بلاغ ورد إلى مركز شرطة كفر الدوار، باختفاء طفل من يد والده في وضح النهار أثناء سيرهما بشارع الجيش أمس، وعلى الفور تشكل فريق من ضباط مباحث كفر الدوار وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وبتكثيف الجهود تمكنوا من كشف لغز اختفاء الطفل حيث تبين أن سيدة مريضة نفسية اصطحبته دون إدراك منها.

العثور على الطفل

وعلى الفور توجه فريق البحث الجنائي إلى مكان السيدة، حيث عُثر على الطفل بجوارها، وتم تسليمه لذويه وحُرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.