تفاصيل مصرع طفل داخل مستشفى قوص.. اسطوانة أكسجين حطمت رأسه

قال الدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص المركزي، في أول رد عن مصرع طفل في قسم الأطفال إثر سقوط أسطوانة أكسجين على رأسه، إنه حوَّل أفراد أمن المستشفى إلى التحقيق للسماح لهذا الطفل بالنوم أسفل الأسطوانة.

تفاصيل الواقعة

وأضاف «النحاس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الواقعة حدثت قبل فجر اليوم، حيث كان الطفل برفقة والدته في قسم الأطفال المحتجز فيه ابنتها الطفلة المصابة بالتهاب رئوي، موضحا أن الطفل وضعته والدته للنوم أسفل اسطوانة الأكسجين التي كانت تتنفس منها شقيقته المريضة، ومع كثرة حركته ضرب الأسطوانة بقدمه فسقطت على رأسه، وخلال 10 دقائق توفي أثناء إسعافه.

وتابع أنه حُرر محضر من قبل أمن نقطة شرطة المستشفى، وعاين مفتش الصحة جثة الطفل الذي أكد عدم وجود شبهة جنائية، وأن ما حدث نتيجة سقوط أسطوانة الأكسجين على رأسه فحدث كسر في الجمجمة وتوفي على أثرها.

وأكد أن الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، استلم جثته أهله نهار اليوم، مؤكدا أنه أحال أفراد أمن المستشفى للتحقيق وتم إبلاغ مديرية الصحة.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل يدعى «عمرو.أ.ع»، 10 أعوام، مقيم قرية المفرجية دائرة المركز، سقطت عليه أسطوانة أكسجين بمستشفى قوص المركزي.

وتبين أن الطفل كان بصحبة والدته التي كانت برفقة شقيقته التي كانت تعاني من التهاب رئوي داخل قسم الأطفال في المستشفى، وأثناء نومه سقطت عليه أسطوانة الأكسجين، ما أدى إلى وفاته بعد دقائق.

«صحة قنا» تفتح تحقيقا عاجلا في الواقعة

وقالت مديرية الصحة بقنا، في بيان صحفي، إنه تم فتح تحقيق في الواقعة، في مدى الإهمال في تواجد اسطوانات الأكسجين في أماكن في غير موضعها.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، والتي طلبت انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول وفاة الطفل للتصريح بدفنه.