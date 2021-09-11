أسعار الذهب اليوم السبت 11 سبتمبر.. استقرار بعد انخفاض نهاية الأسبوع

انخفضت أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجلت انخفاضا بقيمة 5 جنيهات بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

وارتفعت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية أمس لتسجل ارتفاعا طفيفا في محال الصاغة بدون مصنعية، إذ بيع عيار 24 بسعر 896 جنيها، بينما سجل عيار 21 نحو 784 جنيها، فيما بيع عيار 18 بـ672 جنيهًا، كما ارتفعت أسعار الذهب في أسواق المال والبورصات العالمية، لكن هذا الارتفاع لم يستمر إذ انخفض بنهاية تعاملات الجمعة بقيمة 5 جنيهات، لتستقر الأسعار اليوم السبت وغدا الأحد على هذا الانخفاض، لتعليق العمل الأسبوعي بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات أمس

سجلت أسعار الذهب الأسعار التالية:

- عيار 24 نحو 903.10 جنيه بدلا من 908.17 جنيه في بداية التعاملات.

- عيار 21 نحو 790.23 جنيه بدلا من 794.67 جنيه.

- عيار 18 نحو 677.34 جنيه بدلا من 681.14 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب 6,322 جنيه.

سعر الأوقية

سجلت الأوقية 28,086 جنيه خلال نهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب عالميا

أثر الدولار الأمريكي على الأسعار الخاصة بالذهب، حيث استفاد الدولار من تزايد الطلب عليه باعتباره ملاذًا آمنًا خلال التداولات بسبب ضعف شهية المخاطرة بالأسواق، خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من الأوضاع المترتبة على تفشي وباء كورونا عالميا.

ومن ناحية أخرى، اعتبر العديد من المواطنين العرب والمصريين الذهب منقذا حقيقيا لهم في الأزمات، وأفضل شيء يمكن الادخار من خلاله، إذ يتخذون من المعدن الأصفر سنداً لهم، ويجمدون أموالهم على هيئة منتجات ذهبية، ويشترون ما يزيد عن حاجتهم منه للحفاظ على مدخراتهم المالية.

ويتابع العديد من الأشخاص أسعار الذهب لشرائه وقت انخفاضها، والاستفادة ببيعه في أوقات ارتفاع الأسعار، ما يجعلهم يحققون أرباحا مالية جيدة.