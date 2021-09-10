ارتفاع أسعار الذهب اليوم بقيمة جنيهين.. وعيار 21 يسجل 794.67 جنيه

سجّلت أسعار الذهب، خلال التعاملات اليومية، اليوم الجمعة 10 سبتمبر2021، ارتفاعا بقيمة جنيهين، وذلك عقب ارتفاعه بشكل طفيف خلال الأيام الماضية.

وشهد الذهب الفترة الماضية تذبذبًا في الأسعار، حيث ارتفع بشكل كبير جدا ثم انخفض مرة أخرى بقيمة تصل إلى 60 جنيها وعاود للارتفاع الطفيف خلال الأيام الماضية.

وجاءت أسعار الذهب، خلال التعاملات اليومية اليوم، في أسواق المال والبورصات العالمية، على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

- سجل عيار 24 نحو 908.17 مقابل 906.78 جنيه أمس.

- سجل عيار 21 نحو 794.67 جنيه.

- سجل عيار 18 نحو 681.14 جنيه.

- الجنيه الذهب سجل سعر 6,357 جنيه.

سعر الأوقية اليوم

- سجل سعر الأوقية 28,244 جنيه.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب محليا ارتفاعا طفيفا أيضا في محلات الصاغة بدون مصنعية، إذ بيع عيار 24 بسعر 896 جنيها، بينما سجل عيار 21 نحو 784 جنيها، فيما وبيع عيار 18 بـ672 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا في الأسعار منذ الثلاثاء الماضي، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، لوجود علاقة عكسية بينهما، فكلما ارتفعت أسعار الدولار انخفضت أسعار الذهب.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الذهب حاول التعافي من الخسائر التي لحقت به منذ بداية تداولات الثلاثاء.

وعاودت أسعار الذهب اليوم في الارتفاع، وتعتبر الفترة الحالية في فترة تزداد فيها الأعراس وحفلات الخطوبة، ما يجعل البحث عن أسعار الذهب هو الأكثر انتشارًا خلال هذه الأيام.