وصول والد الطفلة المُتحرش بها في الطالبية لحضور أولى جلسات المحاكمة

وصل منذ قليل، والد الطفلة المجني عليها «نورا» البالغة من العمر 11 عاما، إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم؛ لحضور أولى جلسات محاكمة «الترزي» المتهم بالتحرش بها في إحدى العمارات بمنطقة الطالبية بفيصل في محافظة الجيزة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالناصر أبو الوفا وعضوية المستشارين وليد عبدالعاطي عبدالخالق وبسام فاروق عنتر وأمانة سر أيمن محمد عثمان ومحمد عوض محمد.

التحقيق مع المتهم

وبيّنت التحقيقات أن المتهم يدعى «مصطفى. ط»، يبلغ من العمر 47 عامًا، ومتزوج ولديه 3 أبناء، وعمل في أكثر من مهنة منها «شيف» في مطعم، وترزي حريمي ومقيم منذ فترة قريبة بمساكن كفر طهرمس بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، التي لا تبعد كثيرا عن العقار محل الواقعة.

الكشف على المتهم

وكانت النيابة العامة، في وقت سابق، قررت حبس المتهم 4 أيام، وكلفت المباحث بفحص ادعاءات المتهم وأقواله، وكونه مضطربا نفسيا ويتردد على مستشفى الطب النفسي بجامعة عين شمس، بعدما أنكر تهمة التحرش بالطفلة وأنه كان يتبعها لحمايتها من كلب كان يسير خلفها، وبرر دلوفه للمنزل بحجة الاطمئنان عليها، وأنه يحبها مثل طفلته، ولا يقصد التحرش بها.

التحريات حول المتهم

وبينت التحريات أن هذه ليست الواقعة الأولى للمتهم، وأنه سبق وتحرش بطفلة في وقت سابق، لكن أهلها لم يتقدموا بأي بلاغات ضده، وانتهى الأمر بينهما بالتصالح، والمتهم أتي للمنطقة التي كان يقطن بها منذ فترة قريبة قبل ارتكابه للجريمة، وكان يرصد تحركات الطفلة منذ مرورها من أمام منزلها وعودتها حتى تحرش بها بعيدا عن الكاميرات، ولاذ بالفرار عندما حاولت الطفلة الاستغاثة بالجيران.