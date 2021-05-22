حبس المتهم بالتحرش بطفلة الطالبية 4 أيام

أنكر الترزى المتهم بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، في منطقة الطالبية بفيصل في محافظة الجيزة، بعدما أقدم على تتبع الطفلة والدلوف خلفها إلى العقار محل سكنها، والتحرش بها عنوة، جميع الاتهامات الموجهة اليه بالتحرش بالطفلة، وقال اإنه حاول حمايتها من كلب كان يتتبعها «كنت بحميها من الكلاب»، وأنه تتبعها للاطمئنان أنها دلفت إلى منزلها بأمان، مضيفًا: «بحبها زى بنتي».

حبس المتهم 4 ايام

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام، وتكليف المباحث بفحص ادعاءات المتهم وأقواله، وكونه مضطرب نفسيا ويتردد على مستشفى الطب النفسي بجامعة عين شمس، موضحا أنه لاحظ كسرًا في نظارتها التي ترتديها فكان يحاول إسعادها بجلب نظارة وملابس جديدة لها، وبعض من ألعاب الأطفال.

المتهم متزوج ولديه 3 أبناء

وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى «مصطفى. ط»، يبلغ من العمر 47 عامًا، ومتزوج ولديه 3 أبناء، وعمل في أكثر من مهنة منها «شيف» في مطعم، وترزي حريمي ومقيم منذ فترة قريبة بمساكن كفر طهرمس بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، التي لا تبعد كثيرا عن العقار محل الواقعة.

التحريات: المتهم تحرش بطفلة أخرى

كما تبين أن المتهم سبق له التحرش بطفلة أخرى في وقت سابق، ولكن لم تتقدم أسرتها ببلاغ ضده، إذ أكدت التحريات أن الأمر انتهى بالتصالح بينهما، كما أنه جاء إلى المنطقة منذ فترة قريبة، ورصد تحركات الطفلة منذ مرورها من منزلها وعودتها حتى تحرش بها بعيدا عن الكاميرات، ولاذ بالفرار عندما حاولت الطفلة الاستغاثة بالجيران.

القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار في منطقة الطالبية بفيصل، وتبين أنه جاء إلى المنطقة منذ فترة قريبة، واستغل أن الطفلة بمفردها منزلها، فأقنعها بالصعود معها وشرع في محايلتها لهتك عرضها والتعدي عليها، وعندما رفضت تحرش بها عنوة ولامس أماكن العفة من جسدها.