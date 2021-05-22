حبس المتهم بالتحرش بطفلة الطالبية 4 أيام
كتب:
رؤى ممدوح
09:58 م | السبت 22 مايو 2021
مكان الواقعة
أنكر الترزى المتهم بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، في منطقة الطالبية بفيصل في محافظة الجيزة، بعدما أقدم على تتبع الطفلة والدلوف خلفها إلى العقار محل سكنها، والتحرش بها عنوة، جميع الاتهامات الموجهة اليه بالتحرش بالطفلة، وقال اإنه حاول حمايتها من كلب كان يتتبعها «كنت بحميها من الكلاب»، وأنه تتبعها للاطمئنان أنها دلفت إلى منزلها بأمان، مضيفًا: «بحبها زى بنتي».
حبس المتهم 4 ايام
وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام، وتكليف المباحث بفحص ادعاءات المتهم وأقواله، وكونه مضطرب نفسيا ويتردد على مستشفى الطب النفسي بجامعة عين شمس، موضحا أنه لاحظ كسرًا في نظارتها التي ترتديها فكان يحاول إسعادها بجلب نظارة وملابس جديدة لها، وبعض من ألعاب الأطفال.
المتهم متزوج ولديه 3 أبناء
وكشفت التحقيقات أن المتهم يدعى «مصطفى. ط»، يبلغ من العمر 47 عامًا، ومتزوج ولديه 3 أبناء، وعمل في أكثر من مهنة منها «شيف» في مطعم، وترزي حريمي ومقيم منذ فترة قريبة بمساكن كفر طهرمس بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، التي لا تبعد كثيرا عن العقار محل الواقعة.
التحريات: المتهم تحرش بطفلة أخرى
كما تبين أن المتهم سبق له التحرش بطفلة أخرى في وقت سابق، ولكن لم تتقدم أسرتها ببلاغ ضده، إذ أكدت التحريات أن الأمر انتهى بالتصالح بينهما، كما أنه جاء إلى المنطقة منذ فترة قريبة، ورصد تحركات الطفلة منذ مرورها من منزلها وعودتها حتى تحرش بها بعيدا عن الكاميرات، ولاذ بالفرار عندما حاولت الطفلة الاستغاثة بالجيران.
القبض على المتهم
وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار في منطقة الطالبية بفيصل، وتبين أنه جاء إلى المنطقة منذ فترة قريبة، واستغل أن الطفلة بمفردها منزلها، فأقنعها بالصعود معها وشرع في محايلتها لهتك عرضها والتعدي عليها، وعندما رفضت تحرش بها عنوة ولامس أماكن العفة من جسدها.