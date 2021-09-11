السفير حسين هريدي: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان خطوة في الطريق الصحيح

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تأتي نتاجا لمجهود كبير شاركت فيه مجموعة من الجهات والمؤسسات في الدولة، ضمن حرص مصر على دعم حقوق الإنسان ومواكبة التوصيات الدولية المقدمة في هذا السياق.

وتشتمل الاستراتيجية على 4 محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، في إطار مساعي الدولة لدعم حقوق الإنسان، وهي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق الإنسان للمرأة، وحقوق الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

في هذا السياق، اعتبر السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة على الطريق الصحيح، مؤكدًا أنها تتوافق كذلك مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ضرورة التعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال السفير حسين هريدي لـ«الوطن»، إنه يجب التعريف بالاستراتيجية، كون احترام حقوق الإنسان بات من المبادئ الراسخة في العلاقات الدولية، وأن مصر يجب أن تكون رائدة في انتهاج احترام حقوق الإنسان، باعتبار احترام حقوق الإنسان أيضا أحد مبادئ الحكم الرشيد.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن امتلاك مصر للاستراتيجية يعطي قوة دفع كبيرة في إدارة علاقاتنا الدولية.

وبشأن التعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان داخليا، قال السفير حسين هريدي إن التعريف يمكن أن يكون داخل المدارس، عبر ترجمتها إلى كتاب في حقوق الإنسان يدرس في المدارس، مضيفا: «أتمنى أن يكون هناك فصل أو فصلين عن حقوق الإنسان في مادة مثل مادة التربية الوطنية».

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن «مؤسسات الدولة المختلفة جميعها يجب أن تكون على دراية بحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تهدف له، وأن يكون كل موظف في الدولة على دراية بمفهوم حقوق الإنسان».

الاستراتيجية الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

أما على الصعيد الدولي، قال السفير حسين هريدي إن الأهم أن معايير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان متسقة مع المعايير الدولية، مضيفا: «وهنا فإن التطبيق هو الأهم، والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان ستحكم على هذه الاستراتيجية على أساس التطبيق».