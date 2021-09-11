الرئيس السيسي يصل حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة.

الاستراتيجية تتكامل مع المسار التنموي القومي

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الاستراتيجية تأتي بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف «رؤية مصر 2030»، وهي تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ الاستراتيجية تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

الاستراتيجية ترسخ ما تنفذه الدولة في دعم حقوق المرأة

وشدد المتحدث باسم الرئاسة، على أنَّ الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان تسرخ ما تنفذه الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.