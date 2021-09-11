تويوتا تخفض إنتاجها من السيارات للمرة الثانية: نتوقع التعرض لضربة أكبر

أعلنت شركة تويوتا موتورز اليابانية، للمرة الثانية، عن تخفيض إنتاجها من السيارات، الشهر القادم، بمقدار 330 ألف سيارة على المستوى العالمي، بعدما قررت من قبل تخفيض إنتاجها العالمي في شهر سبتمبر الجاري بنسبة 40%، بسبب النقص الشديد في الرقائق الإلكترونية التي أربكت صناعة السيارات منذ ديسمبر من العام الماضي 2020.

تويوتا تتوقع التعرض لضربة أكبر في سبتمبر الجاري

وقالت الشركة اليابانية في بيان لها، إنها تتوقع التعرض لضربة أكبر في سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أنها ربما تفقد القدرة على إنتاج 70 ألف سيارة أخرى هذا الشهر، ليصبح إجمالي ما ستنفده هذا الشهر 430 ألف سيارة عالميا، في حين أنها كانت تأمل في أن تنتج 9.3 مليون سيارة عالميا خلال السنة المالية الحالية المنتهية في 31 مارس 2022، ولكنها عدلت خطتها لتشمل 9 ملايين سيارة فقط، بعد الاضطرابات التي حدثت في الشركة بسبب تأثرها الشديد بأزمة الرقائق الإلكترونية.

أسباب توقف مصانع الرقائق الإلكترونية بمصانع «Unisem» الماليزية

يشار إلى أن أزمة الرقائق الإلكترونية مرشحة للتفاقم من جديد بسبب إعلان شركة «Unisem» إغلاق مصانعها، حيث جاء إعلان شركة «Unisem»، لإغلاق مصانعها لمدة أسبوع كان يفترض أن تنتهي في 15 سبتمبر الجاري، وجاء القرار في أعقاب وفاة 3 موظفين مؤخرًا في مصانعها متأثرين بكورونا، إلى جانب إصابة العديد من الموظفين بالفيروس، لذلك لجأت الشركة إلى إغلاق المصانع لما بعد تماثل المصابين للشفاء، وتطعيم كل الموظفين بلقاح كورونا، وذكرت شركة «Unisem» الماليزية، في بيان لها أنها ستحدد عددًا معلوم من الموظفين يسمح لهم بدخول المصانع، معتبرة أنها خطوة إيجابية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الموظفين، حيث سينخفض إنتاج الشركة من الرقائق الإلكترونية بنسبة 2% من حجم الإنتاج السنوي، ومن المتوقع أن ترفع الشركة أسعار الرقائق الإلكترونية من جديد، بالرغم من أنها حققت مبيعات كبيرة في الفترة الماضية، وارتفعت أسهمها بنسبة 36%.