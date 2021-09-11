مجدي عبد الغني.. تأجيل الاستئناف على حبسه لمدة سنة في قضية الميراث

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي المنعقدة داخل محكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تأجيل الاستئناف المقدم من مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق، ولاعب منتخب مصر الأسبق، على قرار حبسه لمدة سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه في محطة وقود في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، لدور الانعقاد المقبل في أكتوبر.

حكم الجنح ضد مجدي عبد الغني

وفي 22 يوليو الماضي، أصدرت محكمة جنح الدقي، حكمًا قضائيًا عاقبت مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، بالحبس لمدة عام، وتغريمه 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وذلك في المعارضة المقدمة منه على حكم حبسه في قضية ميراث أقامها ضده عدد من أقاربه أمام محكمة جنح الدقي في شمال الجيزة، وجاء حكم جنح الدقي بعد شهرين من معارضة مجدي عبد الغني على الحكم الغيابي أمام المحكمة التي قررت تأييد الحكم ضده.

حكم حبس مجدي عبد الغني سقط بقوة القانون

«الوطن» تواصلت مع الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، للاطلاع على موقف مجدي عبد الغني القانوني، فقال إن الحكم الصادر ضده سقط بقوة القانون، بعد أن تقدم بالاستئناف عليه أمام محكمة جنح مستأنف الدقي، لافتًا إلى أن مصيره بيد محكمة جنح مستأنف الدقي، خاصة لأن القانون يقضي أن يقدم المتهم الاستئناف على حبسه في غضون 10 أيام فقط من صدور الحكم، وأن حضوره أمام محكمة الجنح المستأنفة وجوبيًا، في حالة تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة، أي أنها عبارة عن بلاغ مقدم من خصومه، ثم أحالتها النيابة للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق بإدانة المتهم.

قضة مجدي عبد الغني.. خلاف على الميراث

وأضاف الخبير القانوني، في تصريحاته لـ«الوطن»: «أما في حالة أن الدعوى عبارة عن جنحة مباشرة أي مقامة من خصومه أمام المحكمة بشكل مباشر، فإن حضوره سيكون اختياريا، والحالة الأخيرة تخص مجدي عبد الغني، وبالتالي فإن حضوره اختياريا بسبب إقامة الدعوى ضده عن طريق الجنة المباشرة من قبل خصومه بسبب الخلاف على الميراث في محطة وقود بالوراق، وفي حالة تأييد الحكم من محكمة الجنح المستأنفة أو تخفيفه، فإنه سيكون مطلوبًا للتنفيذ عليه من قبل أجهزة الأمن، ويتبقى له إجراء قضائي وحيد، وهو الطعن أمام محكمة النقض وهي الجهة القضائية الأعلى».