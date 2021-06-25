بسبب الميراث.. تأييد حبس مجدي عبد الغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

قبل يومين أصدرت محكمة جنح الدقي، حكمًا قضائيًا بمعاقبة مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، بالحبس لمدة سنة وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، في المعارضة المقدمة منه على حكم حبسه في قضية ميراث مقامة من عدد من أقاربه أمام محكمة جنح الدقي، وبعد شهرين من معارضة مجدي عبد الغني على الحكم الغيابي، قررت المحكمة تأييد الحكم ضده.

الاستئناف مدة 10 أيام

وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، إن الحكم الصادر بحق مجدي عبد الغني يحتاج منه إلى تقديم الاستئناف عليه أمام محكمة جنح مستأنف الدقي، حتى يوقف الملاحقة الأمنية له في غضون 10 أيام، وأن حضوره أمام محكمة الجنح المستأنفة سيكون وجوبيًا في حالة تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة، أي أنها كانت عبارة عن بلاغ مقدم من خصومه ثم أحالتها النيابة للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق، أما في حالة إنها جنحة مباشرة أي مقامة من خصومه أمام المحكمة بشكل مباشر، فإن حضوره سيكون اختياريا.

وأضاف سيد أحمد في تصريح لـ«الوطن»، وفي حالة تأييد الحكم من محكمة الجنح المستأنفة أو تخفيفه ضد مجدي عبد الغني، فإنه سيكون مطوبًا للتنفيذ عليه من قبل أجهزة الأمن، ويتبقى له إجراء قضائي وحيد، وهو الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

تفاصيل الحكم على مجدي عبدالغني

وأصدرت محكمة جنح الدقي، حكمًا ضد مجدي عبد الغني بسبب امتناعه عن تسليم عدد من أقاربه حقوقهم في 3 قضايا حول الميراث، كانت جملة السجن فيها 6 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه غيابيا، وقدم مجدي عبد الغني معارضة على تلك الأحكام الغيابية، وأصدرت المحكمة قبل يومين قرارًا في إحدى القضايا بتأييد حبسه لمدة سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، وتبين أن عريضة الدعوى، التي كان قد أقامها أنور السمرجي ضد مجدي عبد الغني، لاعب الكرة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، جاء فيها أن المدعى عليه، مع آخرين، امتنعوا عن إعطاء موكليه حقهم في الميراث في محطة بنزين في منطقة الوراق.