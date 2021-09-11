نقيب المعلمين يشيد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: مرحلة جديدة

أشاد نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، خلف الزناتي، بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدني.

وقال زناتي، إن القيادة السياسية أعطت دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الانسان، وصون كرامة المواطن المصري، لتطبيق الحقوق الدستورية، والاتفاقيات الدولية كمكون أساسي في مشروع الدولة التنموي الشامل «رؤية مصر 2030»، وذلك عقب مشاركته في إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم.

نقيب المعلمين: الإستراتيجية تمثل مرحلة جديدة ستعيشها مصر خلال السنوات المقبلة

ووجه نقيب المعلمين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاقه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها دفعة كبيرة، لضمان صون حقوق المواطن المصري، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تعد مشروعا وطنيا يدمج مبادئ حقوق الإنسان في المشروع التنموي المصري.

وأوضح نقيب المعلمين، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي يرسخ مبادئ «الجمهورية الجديدة»، التي تركز على دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ جهد الدولة في دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

وأشار نقيب المعلمين، إلى أن الإستراتيجية تمثل مرحلة جديدة ستعيشها مصر خلال السنوات المقبلة، لتقوية البنية الأساسية لحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني والهيئات الحكومية في دعمها.

وأوضح الزناتي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، وأن مصر تحترم جميع التزاماتها والمعاهدات التي وقعت عليها، الخاصة بحقوق الإنسان، وهو مايستلزم بذل مزيد من الجهد والعمل.

الجمهورية الجديدة تركز على ضمان صون كرامة المواطن

وأكد نقيب المعلمين، أن توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة، بالعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني، يعطي دفعة قوية للعمل البناء، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تركز على ضمان صون كرامة المواطن المصري.