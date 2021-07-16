نقيب المعلمين: ندعم الجمهورية الجديدة.. ونساند الرئيس السيسي

أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عقب مشاركته في حفل تدشين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، أن الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوجود دولة مدنية حديثة تمتلك القدرات الشاملة التي تبني وتتقدم في مختلف المجالات، تضع وطننا الغالي مصر في المكانة اللائقة بها وبشعبها العظيم.

وأعلن نقيب المعلمين مساندة كل معلمي مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسي والوقوف خلفه، دعما ومساندة بالجهد والعمل لرفعة وطننا الغالي وحماية وصون أراضيه وحماية حقوقه، والثقة في حكمة الرئيس وكل مؤسسات الدولة بحسن إدارة الملفات والقضايا التي تمس الأمن القومي ومنها قضية المياة والسد الإثيوبي.

وقال نقيب المعلمين إنه من أهم إنجازات الجمهورية الجديدة مبادرة حياة كريمة التي دشنها الرئيس السيسي، وحققت تأثيرا ملحوظا في حياة سكان الريف من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والسكنية وغيرها من الخدمات.

وأوضح خلف الزناتي عقب مشاركته في انطلاق فعاليات احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة»، أن المشروع يهدف إلى القضاء على الفقر في الريف وتنمية وبناء الإنسان المصري من خلال توفير كل الخدمات للمواطن الريفي بما يتناسب مع المعايير الدولية.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يعد مدخل رئيسي للجمهورية الجديدة، ونقلة غير مسبوقة في التنمية العمرانية في مصر، مضيفا أن حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي لا حصر لها وما زال يقود مصر للأمام.