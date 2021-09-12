العائد مقدما.. تفاصيل الشهادة الثلاثية من ميد بنك بفائدة 11.25%

تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددًا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، وفي إطار حرص البنك الأهلي المصري، على جذب العديد من العملاء الجدد، والحفاظ على العملاء الحاليين، يُقدم البنك مجموعة مميزة من الباقات والأوعية الادخارية لتناسب احتياجات العملاء في الحصول على عائد دوري مضمون على أوعيتهم الادخارية، يأتي على رأسها، الشهادات الثلاثية ذات العائد الدورى الثابت بالجنيه المصري.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة للشهادات الثلاثية ذات العائد الدورى الثابت بالجنيه المصري المقدمة من «ميد بنك»، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد والمالية، على مدار الساعة، وفقا لما أعلنه البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي الخاص به.

تفاصيل الشهادات الثلاثية ذات العائد الدورى الثابت بالجنيه المصري من ميد بنك

ـ شهادة ثلاثية ذات عائد دوري ثابت.

ـ نسبة العائد 11.25%.

ـ؜ يصرف العائد شهريا مقدماً.

ـ تصدر الشهادة بفئة 1000جنيه ومضاعفتها.

ـ تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين ويمكن الشراء باسم القاصر بولاية الولي الطبيعي.

ـ يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تسليفية تصل إلى 95% من قيمة الشهادة الأسمية وبمعدل عائد مدين يزيد عن 2% كحد أدنى فوق سعر الشهادة.

ـ يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

ـ لا يجوز استرداد الشهادة قبل مضي 6 شهور من تاريخ اليوم التالي للشراء ويتم الاسترداد وفقا لجدول الاسترداد المعلن من البنك.

تفاصيل الشهادة ذات العائد الدورى الثابت «يومي»

ـ شهادة لمدة ثلاث سنوات ذات عائد دوري ثابت.

ـ نسبة العائد 9% يصرف يومياً.

ـ تصدر الشهادة بفئة 1000جنيه ومضاعفتها.

ـ تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين ويمكن الشراء باسم القاصر بولاية الولي الطبيعي.

ـ يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تسليفية تصل إلى 95% من قيمة الشهادة الاسمية وبمعدل عائد مدين يزيد عن 2% كحد أدنى فوق سعر الشهادة.

ـ يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

ـ لا يجوز استرداد الشهادة قبل مضي 6 شهور من تاريخ اليوم التالي للشراء ويتم الاسترداد وفقا لجدول الاسترداد المعلن من البنك.