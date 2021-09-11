وزير العدل: «لو مفيش عقوبة ازدراء الأديان كان الناس عيارها فلت»

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن مدى إمكانية إلغاء عقوبة «ازدراء الأديان»، فذكر أنه لا يوجد قانون يُسمى «ازدراء الأديان»، ولكنه مادة في قانون العقوبات، يُعاقب به من يزدري الدين أو يبث فتنة طائفية أو يُحرض على فتنة أو يقوم بتمييز ديني، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد».

المادة العقابية تضع حدا لأي ممارسات شاذة فيما يتعلق بالأديان

وأضاف «مراون»: «تخيلوا لو المادة دي مش موجودة، كان هيبقى كل واحد عيارة يفلت ويتكلم زي ما هو عاوز، ولا يراعي حرية الآخرين، ولا يراعي حرية معتقدات الآخرين، ليه تنتقد معتقدي أو تجرح معتقدي؟ المادة العقابية دي تضع حدا لأي ممارسات شاذة فيما يتعلق بالأديان»، موضحًا أنه يحق لأي مواطن التعبير عن رأيه وحريته كما يريد ولكن هناك ضابطين.

ماينفعش حد يشكك في عقيدتي ويقول حرية

وأوضح وزير العدل، أن الضابطين تم وضعهما في المعاهدات الدولية، ومصر موقعة على تلك المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان، وهي احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، والثانية الحفاظ على الأمن القومي للبلاد والنظام العام في البلد، «دي المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان الدولية اللي بتقول كده ومصر موقعة على هذا الأمر»، «لو مش عاجبني أي شيء ممكن أنفذه لكن في حدود الإطار الموضوع».

مفيش حرية مطلقة.. كل حرية ولها قيودها

وتابع: «مينفعش حد يشكك في عقيدتي ويقول حرية، مينفعش حد يتعدى على حريتي ويقول أنا كده، دي مش حرية، مفيش حرية مطلقة، كل حرية ولها قيودها».