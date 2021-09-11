«ليه محتاجين خانة الديانة في البطاقة؟».. وزير العدل يجيب

قال عمر مروان، وزير العدل، تعليقًا على مسألة إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية: «إحنا لية محتاجين خانة الديانة! مش مهم في البطاقة الشخصية، المهم يكون عندنا إثبات رسمي للديانة، ليه! لأن هناك حقوق تترتب على خانة الديانة في الزواج والطلاق والميراث».

وأضاف «مروان»، أنه لا يوجد قانون واحد يسري على كل المصريين في أمور الأحوال الشخصية، والدستور ينص على أن المسلمين لهم قانون للأحوال الشخصية ويرجعون فيه إلى شريعتهم، وهذا أيضا ينطبق على المسيحيين واليهود.

3 قوانين تحقق على الأرض ما يكفله الدستور من حرية في الدين والمعتقد

عمر مروان وزير العدل، قال إن الدستور كفل حرية الدين والمعتقد، موضحا أن هناك مواد أخرى تخدم هذا الحق، مثل المساواة وعدم التمييز، والمساواة في الحقوق والواجبات، وهذا الحق مترجم في الكثير من القوانين والممارسات والقرارات، مثل قانون ترميم وبناء الكنائس التي وصل عددها إلى نحو 2000 كنيسة ومبنى تابع لها، إضافة إلى إصدار قانون تنظيم أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، لتنظيم أموالهم، وأيضًا المجلس القومي لمكافحة التطرف والإرهاب.

وأوضح في كلمة في حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل»، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه على مستوى الممارسات فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي يذهب إلى المسيحيين في الكنيسة، إضافة إلى الزيارات المتبادلة بين شيخ الأزهر وبابا الكنيسة، وهذه الممارسات بددت تمامًا الجو المتطرف، ونعيش في أزهى عصور حرية الدين والمعتقد.