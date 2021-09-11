تعرف على أول صدام بين اتحاد الكرة وكيروش

رفض مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الجبلاية، الموافقة، على رواتب مساعدي البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، الذي تولي مهمة الفراعنة، خلفًا لحسام البدري، الذي رحل بسبب سوء الأداء والنتائج.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـ«الوطن سبورت»: «أحمد مجاهد، تحفظ على رواتب مساعدي كارلوس كيروش، الأجانب، وجرى التواصل مع المدير الفني للضغط على مساعديه لتخفيض رواتبهم الشهرية في جهاز الفراعنة».

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