بلاغ للنائب العام ضد لجنة اتحاد الكرة السابقة بسبب «حسام البدري»

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد أعضاء اللجنة الخماسية السابقة، المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، بتهمة إهدار المال العام، لاختيار المدرب الفني للمنتخب الوطني حسام البدري وجهازه المعاون لتدريب منتخب مصر لكرة القدم برواتب شهرية تصل إلى مليون و400 ألف جنيه، رغم تدني مستواه التدريبي وافتقاره للمقومات الأساسية لقيادة منتخب مصر، بجانب فشله سابقًا في قيادة المنتخب الأوليمبي المصري، وتحقيق نتائج هزيلة وخروجه من التصفيات في وقت مبكر.

إهدار المال العام

وأوضح محمود، في بلاغه الذي حمل رقم 96836 لسنة 2021 عرائض النائب العام، أن لجنة الكرة تسببت في إهدار المال العام، واختيارها حسام البدري رغم ابتعاده عن مزاولة مهنة التدريب لعدة سنوات، وأن البدري تولى قيادة منتخب مصر على مدار 8 مباريات، ظهر فيها الفريق المصري بمظهر هزيل، وأصاب جموع المصريين بإحباط شديد، رغم مواجهة المنتخب منتخبات من التصنيف الثالث والرابع.

أزمات اقتصادية

وتابع المحامي بأنه بعد تولي البدري المنتخب انتشر وباء كورونا على مستوى العالم وتوقف النشاط المحلي والدولي لكرة القدم تمامًا، وأُلغيت جميع الارتباطات الدولية للمنتخب، ورغم ذلك كان المدرب المذكور وجهازه المعاون يتقاضون رواتبهم كاملة، وطالب بزيادتها 10%، بحسب ما تم وضعه من اشتراطات في التعاقد، دون مراعاة لأي ظروف اقتصادية تمر بها البلاد.

وواصل البلاغ أنه رغم عدم قيام البدري بأداء مهامه التدريبية للمنتخب، وفي استمرار لإهدار المال العام، وبعد إقالته من تدريب منتخب مصر، لسوء الأداء الفني له، طالب بتقاضي مليون و600 ألف جنيه كشرط جزائي لإقالته، رغم أنه كبد خزانة الدولة 19 مليون جنيه، نظير قيادته المنتخب المصري في ثماني مباريات فقط، ورغم عدم تنفيذه للاشتراطات الواردة بالتعاقد مع اتحاد الكرة، بسفره المتكرر للخارج وظهوره المتكرر في الفضائيات دون إذن من اتحاد الكرة.

مطالبات بالتحقيق مع أعضاء اللجنة الخماسية

وطالب المحامي باستدعاء اللجنة الخماسية السابقة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري للتحقيق مع أعضائها، لمعرفة الأسباب والأسس التي دعت اللجنة للموافقة على تقاضي المدرب حسام البدري مبلغ 750 ألف جنيه راتبا شهريا.