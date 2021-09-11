كل ما تريد معرفته عن عقوبة ختان الإناث.. تصل لـ10 سنوات سجن

دائما ما تحذر الدولة المصرية من عملية ختان الإناث، وتحاربها المجالس والهيئات المتخصصة، وعلى رأسها المجلس القومي للطفولة والقومي للمرأة، بسبب خطورتها على الأطفال، وهي جريمة يعود انتشارها لجهل كثير من الأسر بمخاطرها، وهو ما يعد انتهاك صريح لجسد الفتاة، وهو ما استدعى التحرك العاجل لمجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، حيث أدخل المجلس تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمته في احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، على تناول عدد من القضايا الشائكة، منها ختان الإناث وعقوبته، بالإضافة الى زواج القاصرات، مؤكدًا أن الدولة المصرية استطاعت أن تتقدم وتحقق دعما وتطويرا بشكل غير مسبوق، لمحاولة إعطاء المرأة حقها.

وجاءت نصوص القانون الجديد متضمنة عقوبة ختان الإناث، التي وصلت فيها العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وذلك بهدف ردع كل من تسول له نفسه إجراء عمليات ختان الإناث.

عقوبة جريمة ختان الإناث في القانون

وحول عقوبة ختان الإناث، نصت المادة الأولى من التعديلات الجديدة على قانون العقوبات على تغليظ عقوبة عمليات الختان، مشيرة «يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

5 سنوات عقوبة ختان الإناث

- تكون عقوبة ختان الإناث، السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل للموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.