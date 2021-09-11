تعرف على عقوبة زواج القاصرات: الحبس والغرامة

يبحث عديد من المهتمين، عن عقوبة زواج القاصرات، خاصة بعدما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال كلمته في احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى زواج بعض الأسر لأولادهم في عمر 17 و20 عاما، حيث طالب أولياء الأمور بإتاحة الفرصة لأولادهم لإكمال مراحل التعلم: «إنتوا بتعملوا إيه في أولادكم أتيحوا لهم فرصة العيش والتعليم».

عقوبة زواج القاصرات

وحول عقوبة زواج القاصرات، حدد القانون المصري في المادة رقم 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ولم يكتفِ القانون المصري بهذه العقوبة بشأن عقوبة زواج القاصرات، بل حددت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، التي نصت على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

الحبس مدة لا تقل عن سنتين لمرتبكي هذه الجريمة

كما حدد القانون بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية.