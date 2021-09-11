أندريه زكي عن إعلان الرئيس 2022 عاما للمجتمع المدني: رؤية وطنية مخلصة تحقق دولة المواطنة والحقوق

أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وذلك خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، اليوم السبت.

رئيس الإنجيلية: 2022 عام نهضة الدولة المصرية

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية، أننا نحقق يوما بعد يوم مبادئ الدولة المدنية العصرية الحديثة، وكان آخرها اليوم بإعلان الرئيس السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، لنستكمل نهضة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس الإنجيلية: «سعى الدولة المصرية منذ 30 يونيو، إلى تطبيق رؤية وطنية مخلصة تحقق دولة المواطنة والحقوق، من خلال تكامل العمل بين مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبناء قوام حقيقي للتنمية المستدامة، بإصرار ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي بدأت تظهر بشائرها على شرائح المجتمع المصري المختلفة، من خلال مبادرات صندق تحيا مصر، وحياة كريمة».