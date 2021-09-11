رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب القس موريس مكرم راعيًا لكنيسة أرض شريف

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الجمعة، حفل تنصيب القس موريس مكرم راعيًا لكنيسة أرض شريف الإنجيلية بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس صموئيل زكي، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس يوسف عادل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع القاهرة، والقس يوسف بطرس، راعي كنيسة منشية الصدر الإنجيلية، والقس هاني موسى، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، والقس محسن نعيم، رئيس مجلس شؤون القسوس، والقس أمجد صليب، المدير التنفيذي لقناة الكرازة، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ، والشيخ حسني إبراهيم.

تنصيب القس موريس مكرم راعيًا للكنيسة

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال في بداية كلمته: «أتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب كنيسة أرض شريف الإنجيلية، بمناسبة تنصيب القس موريس مكرم راعيًا للكنيسة».

وأضاف رئيس الإنجيلية: «نصلي أن يعطينا إلهنا أن نكون ثابتين بالإيمان في كل وقت، ولا سبيل لنا إلّا بالتمسك بكلمه الله مهما كانت الظروف، طوبى لمن آمن ولم يرَ».