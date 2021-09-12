إصابة الإعلامية المعتزلة نانو حمدي بأزمة صحية.. وابنتها تطلب الدعاء

أعلنت الفنانة منه تيسير، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابة والدتها الإعلامية نانو حمدي، بأزمة صحية، مطالب جمهورها بالدعاء لها، حيث كتبت «مامي عندها نزلة شعبية حادة ونقص في المناعة والتهاب في الشعب وتعبانة جدا، ادعولها أنها تبقي كويسة والنبي، ألف سلامة عليكي حبيبتي».

معلومات عن نانو حمدي

يذكر أن الإعلامية نانو حمدي هي إحدى مذيعات القناة الثانية بالتلفزيون المصري، واعتزلت منذ فتره وارتدت الحجاب.

وقدمت «حمدي»، خلال مشوارها الإعلامي، عددا من البرامج الثقافية، وهي شقيقة الفنانة شهيرة، وخالة رانيا وعمرو محمود ياسين، كما أنها زوجة أكبر مهندسي الديكور الراحل بدر تيسير، والذي أنجبت منه ابنتهما الفنانة منة تيسير، والإعلامية مريم بدر تيسير.