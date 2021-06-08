منة بدر تيسير: مسرحيتي الجديدة ستعرض في دبي.. وانتظر طرح «ساعة شيطان»

قالت الفنانة منة بدر تيسير، إنها تستعد لعرض مسرحيتها الجديدة التي تنتجها شركة الباتروس، في إمارة دبي الشهر المقبل، وذلك بعد أن تعاقدت على إخراجها والمشاركة في بطولتها مع نخبة من الفنانين.

وأضافت منة بدر، أن المسرحية بعنوان «ميرندا»، وتدور فكرتها حول وفاة كافة النساء وبقاء سيدة واحدة فقط على قيد الحياة، ومن المقرر أن يشارك في العمل عدد كبير من الفنانين، بينهم محمد عز وعارفة عبدالرسول وخالد أنور.

كما تنتظر منة بدر تيسير عرض فيلمها الجديد «ساعة شيطان» قريبا، وذلك بعد أن دخل مرحلة المونتاج النهائية مؤخرا استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي.

يشارك في بطولة فيلم «ساعة شيطان»، كل من الفنان باسم سمرة ومحمد عز ومصطفى أبو سريع ومي القاضي وإسلام إبراهيم وأحمد سلطان ونانسي صلاح ومنى ممدوح ومنة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت.

وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة، حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس، متمثل في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية، ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

وكانت الفنانة منة تيسير قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «ملوك الجدعنة» مع الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد.