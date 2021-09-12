فولودين: على الاتحاد الأوروبي الانتباه إلى تصريحات كييف بشأن الحرب

قال رئيس مجلس الدولة الروسي فياتشيسلاف فولودين، إنَّ على قادة الاتحاد الأوروبي الانتباه إلي تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنَّه يعتقد أن حربًا واسعة النطاق مع روسيا أمر ممكن.

ونقلت وكالة «تاس الروسية» عن فولودين، قوله إنَّ تصريحات زيلينسكي حول الحرب مع روسيا خطيرة جدًا على الدول الأوروبية، وأكّد فولودين: «هل تدرك قيادة الدول الأوروبية أن تصريحات زيلينسكي هذه خطيرة للغاية على دولها؟ يجب على قادة الاتحاد الأوروبي الانتباه إلى ما يحدث في أوكرانيا. إذا كانوا لا يريدون أن يُجر الأوروبيون إلى حرب شاملة».

الروس والأوكرانيين شعب واحد انقسم بسبب سياسيين مثل زيلينسكي

وقال فولودين، إنَّه مقتنع بأن الروس والأوكرانيين شعب واحد انقسم بسبب سياسيين مثل زيلينسكي.

وشدد السياسي الروسي على أنَّه «لدينا تاريخ وثقافة ودين مشتركان ، وتوحدنا اللغة الروسية. لذلك، نحتاج إلى التفكير في الصداقة وتطوير العلاقات بدلاً من الحرب والفجوة».

تصريحات زيلينسكي تعكس عدم رغبته في إقامة علاقات طبيعية

ووفقًا لفولودين، فإن تصريحات زيلينسكي حول الفجوة بين شعبي البلدين تشير إلى عدم رغبته في إقامة علاقات طبيعية، مشددًا على أنَّ زيلينسكي أدلى بتصريحات توضح أن إخواننا - وهو يعني المواطنين الأوكرانيين - سيواجهون المزيد من المشاكل مع هذا الرئيس بالإضافة إلى المشاكل التي واجهها الأوكرانيون بالفعل.

وأوضح فولودين: «السلام السيئ أفضل من أي حرب، حتى أكثر من سلام كامل، وهو الأمر الذي يجب أن يكون واضحًا حتى لو كنت قد قضيت حياتك كلها في إلقاء النكات ولعب الأدوار، وعلاوة على ذلك، غالبا ما تؤدين الحروب إلى تدمير البلاد.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي لمنتدى «س»، إنَّ حربًا واسعة النطاق مع روسيا ممكنة، وذلك ردًا على سؤال أحد الحضور، مضيفًا في الوقت نفسه أنَّ ذلك سيكون «أكبر خطأ لروسيا بالدرجة الأولى».