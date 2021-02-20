«ميركل»: روسيا تحاول مجددا إرباك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

أعلنت المانيا، أن هناك حاجة إلى تطوير أجندة مشتركة عبر الأطلسي لأوروبا والولايات المتحدة فيما يتعلق بروسيا والصين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، إن روسيا تحاول مجددا إرباك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمواجهة الهجينة. لذلك، من الأهمية بمكان العمل على وضع جدول أعمال مشترك عبر الأطلسي بشأن روسيا، والتي من ناحية، بالطبع، تقدم مقترحات تعاونية، ولكن من ناحية أخرى تحدد الاختلافات بوضوح.

وأضافت «ميركل» أنها لا يسعها إلا أن تتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق باتحاد أوروبي قوي وروسيا لا تعمل على هذا.

وأشارت المستشارة الألمانية، إلى أن المهمة الأكثر صعوبة تتمثل في وضع جدول أعمال بشأن الصين، والتي تعد منافسا منهجيا، ولكن في نفس الوقت هناك حاجة للصين لحل المشكلات العالمية مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ.

من جانبها، حذرت واشنطن، بكين، من استخدام القوة في مياه «بحر الصين الجنوبي»، وأعادت تأكيد وجهة نظرها بأن الحملة الحازمة التي تقودها الصين في المياه المتنازع عليها غير شرعية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن تشريع جديد أقرته الصين ويجيز لقوات خفر السواحل التابعة لها استخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي تدخل مياهها بشكل غير قانوني.

وقال المتحدث باسم الوزارة الامريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن النص يشير بقوة الى أن هذا القانون يمكن استخدامه لترويع دول مجاورة بحرا للصين.

وأضاف برايس، أن بلاده تذكر الصين وكل قواتها العاملة في«بحر الصين الجنوبي» بأن القوات البحرية المسؤولة تتصرف باحترافية وتعتمد ضبط النفس في ممارسة سلطاتها".

وتابع المتحدث الامريكي قائلا إن واشنطن، قلقة من لجوء الصين الى القانون الجديد لتأكيد مطالباتها البحرية غير القانونية في البحر.

الصين تنشر مقاطع فيديو توثق اشتباكات بين قواتها ونظيرتها الهندية

من جانبه، نشر التلفزيون الصيني مقاطع فيديو يقال إنها توثق الاشتباكات الدموية بين القوات الصينية والهندية في وادي جالوان على الحدود بين البلدين في يونيو 2020.

وأعلنت الصين لأول مرة أن هذه الاشتباكات أودت بحياة 4 من جنودها، مضيفة أنه تم تكريم الجنود بعد وفاتهم.