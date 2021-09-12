حتى لا تتعرض للغرامة.. آخر موعد لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية

ناشدت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، الممولين بسرعة سداد القسط الثاني من الضريبة العقارية دون أي غرامات قبل نهاية مهلة السداد القسط الثاني، بنهاية العام.

أخر موعد لسداد القسط الثاني للضريبة العقارية

وأشارت مصلحة الضرائب، إلى أنَّ آخر موعد لسداد القسط الثاني من الضريبة العقارية ينتهي في 31 ديسمبر المقبل، موضحة أنَّ الضريبة العقارية تستحق في الأول من يناير من كل عام، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، مؤكّدة أنَّه يجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول.

الإجراءات الواجب إتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة

ونوهت مصلحة الضرائب، إلى أنَّه في حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، يتقدم المكلفون بأدائها أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فىدائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم، و يجب أن يتضمن الطلب بيانًا وافيًا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، وأن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له ويتم البت فى هذا الطلب بمعرفة اللجنةالمشكلة لهذا الغرض.

سعر الضريبة العقارية

وأوضحت مصلحة الضرائب، عبر الموقع الرسمي الخاص بها، أنَّ سعر الضريبة يقدر بقيمة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة، على أن تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن (24000 جنيه)، بعد تقديم الممول طلب وبيان الثروة العقارية، يتضمن بيان بكل الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.