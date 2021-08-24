للتيسير على الممولين.. منافذ تحصيل الضريبة العقارية بالقرى السياحية

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية، عن توفير منافذ لتحصيل الضريبة العقارية، داخل القرى السياحية، للتسهيل على الممولين في سداد الضريبة، خلال إجازة الصيف، مشيرة إلى أنه جارٍ العمل على تطوير وميكنة مقرات الضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» منافذ تحصيل الضريبة العقارية داخل القرى السياحية، مواعيد سداد الضريبة، وفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب العقارية عبر الصفحة الرسمية الخاصة، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع المالية، والضرائب على مدار الساعة.

منافذ تحصيل الضريبة العقارية داخل القرى السياحية

نسقت مصلحة الضرائب العقارية مع إدارة القرى السياحية، لتوفير منافذ لتحصيل الضرائب داخل القرى السياحية في:

ـ الساحل الشمالي.

ـ العين السخنة.

ـ جنوب سيناء.

أماكن سداد الضريبة العقارية

أشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن دين الضريبة وفقاً للقانون، يكون واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين، وذلك مراعاة لكل الظروف خاصة الصحية، الإنسانية، والاجتماعية منها، كما يمكن للمدين إنابة شخص آخر بالتوجه للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن أداؤها بحوالة بريدية، أو شيك بنكي مقبول الدفع والمصلحة فى سبيلها إلى إعداد نظام للسداد عبر الإنترنت أو الفيزا كارت وذلك بخلاف توجه الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة إذا كانت ظروف المكلف لا تسمح انتقاله إلى مقر المديرية، أو المأمورية لسداد الضريبة.

مواعيد سداد الضريبة العقارية

تُحصَّل الضريبة على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية شهر يونيو، والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول، علمًا بأن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة خمس سنوات، ثم يصير النظر فى إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرأ على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة»، ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.