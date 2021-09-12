شاطئ جمصة يشهد منافسات ألعاب القوى تحت شعار «في حب مصر» (صور)

أجواء صيفية رياضية تنافسية ممزوجة بالبهجة والمرح والانطلاق شهدها شاطئ مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، حيث تمّ تنظيم بطولة الدقهلية المفتوحة لاختراق الضاحية تحت شعار «في حب مصر»، والتي نظمتها منطقة الدقهلية لألعاب القوى، وشملت البطولة منافسات للمراحل العمرية المختلفة من الجنسين، «تحت 14 سنة، تحت 16 سنة، تحت 18 سنة، تحت 20 سنة، درجة أولى»، وتمّ توزيع شهادات التقدير والميداليات على اللاعبين الفائزين بالمراكز من الأول وحتى العاشر، ومنح الأندية والهيئات الفائزة بالمراكز (الأول- الثاني- الثالث) كأس البطولة فرق بمجموع النقاط لجميع المراحل، وتمثلت منافسات المشاركين في المراحل العمرية المختلفة في الآتي:

- تحت 14 سنة بنين وبنات: الجري مسافة 2 كيلو، والتتابع «4*500 متر».

- تحت 16 سنة بنين وبنات: الجري مسافة 3 كيلو والتتابع «4*1000 متر».

- تحت 18 سنة بنين وبنات: الجري 3 كيلو والتتابع «4*1000 متر».

- تحت 20 سنة بنين وبنات: الجري 4 كيلو والتتابع «4*1000 متر».

- درجة أولى الجري 4 كيلو والتتابع «4*1000 متر».

فريق الهايكستب يسيطر على البطولة

وسيطر فريق الهايكستب لألعاب القوى على أغلب منافسات البطولة، بالمراحل العمرية المختلفة، محتلا المرتبة الأولى بين فرق البطولة برصيد 197 نقطة، بفارق عن أقرب منافسيه بـ42 تقطة، وحصل على كأس البطولة، فيما جاء فريق المشروع القومي بالمرتبة الثانية برصيد 155 نقطة، وفريق جامعة المنصورة بالمركز الثالث برصيد 138 نقطة، وستاد المنصورة بالمركز الرابع برصيد 76 نقطة، وفريق شبرا بالمركز الخامس برصيد 66 نقطة، وفريق غزل المحلة بالمركز السادس برصيد 38 نقطة، وفريق الأهلي بالمركز السابع برصيد 15 نقطة، وفريق العاشر من رمضان بالمركز الثامن برصيد 12 نقطة، وفريق نادي المنصورة بالمركز التاسع برصيد 9 نقاط، وفريق السنبلاوين بالمركز العاشر برصيد 5 نقاط، وفريق الأسكندرية بالمركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، وفريق أولاد خلف بالمركز الثاني عشر برصيد 2 نقطة.

مدرب المنتخب القومي لألعاب القوى: البطولة ناجحة بنسبة لا تقل عن 95%

وقال الكابتن حسام ثروت، مدرب المنتخب القومي لألعاب القوى، والمشرف الفني على منطقة الدقهلية لألعاب القوى المدير الفني لفريق الهايكستب لألعاب القوى، ومدير بطولة اختراق الضاحية الشاطئية بالدقهلية، إنَّ هذه البطولة كانت تُنظم من قبل بمحافظة الدقهلية على شاطئ جمصة، ولكنها توقفت منذ 4 سنوات، وعاد تنظيمها مجددًا هذا العام، معبرًا عن رضاه عن البطولة وتنظيمها كثيرًا، فهي بطولة ناجحة بنسبة لا تقل عن 95%، متابعًا «البطولة نجحت ولم يكن بها أخطاء، واللاعبين المشاركين من كل الأعمار كانوا على مستوى عالي جدا، وشهدت السباقات منافسات قوية للغاية».

حسام ثروت: الضاحية الشاطئية مميزة عن أي بطولة أخرى

وشرح مدرب المنتخب القومي لألعاب القوى، أنَّ هذه بطولة الضاحية الشاطئية مميزة عن أي بطولة ضاحية أخرى، خصوصا وأنها شهدت مشاركة متسابقين من مختلف الأعمار وشملت البطولة جميع المراحل العمرية المختلفة، إضافة لتميز البطولة بمسابقة جديدة وهي «تتابع للضاحية»، وهي منافسة يتم تنظيمها للمرة الأولى في محافظة الدقهلية، وهي مسابقة مشوقة جدًا للاعبين المشاركين، حيث يتكون كل فريق من 4 لاعبين، فكان من الجيد أن يختار اللاعبين فريقهم ويتنافسون بروح الفريق والجماعة.

البطولة جمعت بين الترفيه والمنافسة

وأشار مدرب المنتخب القومي لألعاب القوى، إلى أنَّ تنظيم البطولة على شاطئ جمصة، جعل البطولة أكثر تميزا، فهو مكان مفتوح وفي الهواء الطلق، على البحر مباشرة، مما جعل الأجواء لطيفة، حيث جمعت البطولة بين الترفيه والمنافسة في نفس الوقت، إضافة لاعتدال درجات الحرارة، أما عن الشق الفني «فالمكان بالنسبة للاعبين جيد للغاية، ولا يعوق اللاعب أي شيء على ممر المنافسة، فهو يلعب وينافس بأريحية فلا يوجد سيارات تعوقه أو مارة، والمكان مفتوح ويجعل اللاعب يشعر بالتهوية الجيدة مع نسمات البحر».

البطولة سمحت للمصطافين على البحر بالمشاركة في البطولة

وشرح أنَّ شروط وضوابط البطولة سمحت للفرق من خارج محافظة الدقهلية بالمشاركة بالبطولة حتى يتمّ تقوية فرق المحافظة، فالبطولة مفتوحة، وليست مغلقة بهدف زيادة الاحتكاك وروح المنافسة، لافتًا إلى أنَّ البطولة سمحت للمصطافين على البحر لمن يرغب في المشاركة بالبطولة من الأعمار المسموح لها بالمنافسة، خصوصا أنَّه قد يوجد لاعبين متواجدين بالصدفة على الشاطئ من أندية خارجية فيشارك للبطولة، وحتى المصطافين الغير مسجلين بنادي فيتم السماح لهم بالمشاركة إذا رغبوا بذلك، فهناك من يسمى بـ«اللاعب الحر» بلعبة ألعاب القوى، مبينًا أنَّ هذا الأمر يساعد بنسبة كبيرة على اكتشاف المواهب، فقد يكون هناك لاعب لديه موهبة الجري ويتم اكتشافه وتسجيله في أحد الأندية ويتحول من هاوي للاعب محترف.

مصر بها مواهب كبيرة جدا في لعبة ألعاب القوى تحتاج لرعاية

وكشف خطة ألعاب القوى الفترة المقبلة، بقوله إنَّها «خطة جيدة للغاية، بقيادة الدكتور محمد عبدالرؤوف، وسيتم البدء بتنفذها بعد تشكيل الإتحاد الجديد لألعاب القوى، معربًا عن أمله وتمنيه لتواجد أعداد كبيرة من لاعبي ألعاب القوى في الأولمبياد، خاصة الألعاب الشهيرة مثل ألعاب القوى، متابعًا أنَّ «مصر بها مواهب كبيرة جدا في لعبة ألعاب القوى، ولكنها تحتاج لرعاية، وخصوصا في تخصصي الرمي والمركب، ومؤخرا في سباقات السرعة بدأنا نعود للظهور مجددا في سباقات السرعة»، مؤكّدًا أنَّ مواهب لعبة ألعاب القوى بمصر ينقصهم الإدارة الجيدة والرعاية المالية وتنفيذ الخطة الموضوعة حتى يتمّ الاستفادة من هذه المواهب.

كريم حسام: أجواء تنافسية ترفيهية.. ونسب الغش شبه منعدمة

فيما أشاد كريم حسام مدرب ألعاب القوى بالمشروع القومي للناشئين، ومدرب فريق الهايكستب لألعاب القوى، بالبطولة وبتنظيمها وبالأجواء وبقوة الأداء والتنافس الكبير بالبطولة التي امتزجت أيضا بالأجواء الترفيهية، إضافة لكونها بطولة منطقة ولكنها تم تنظيمها بشكل مفتوح للسماح بكل فرق الجمهورية بالمشاركة، وبالفعل شارك بالبطولة فريق النادي الأهلي لألعاب القوى، وفريق الهايكستب، وغزل المحلة، ومحافظات أخرى، لافتا إلى أنَّ هذه البطولة مميزة كونها تنظم على الشاطئ مباشرة والممر الذي شهد المنافسات كان مناسبًا للاعبين كي يتنافسون دون التعرض لأي عوائق ونسب الغش بالبطولة شبه منعدمة.

محمد رشاد: البطولة قيمة كبيرة لأبناء الدقهلية لتبادل الخبرات

وأكّد محمد رشاد، عضو مجلس إدارة الدقهلية لألعاب القوى أنَّ البطولة نالت رضا المشاركين من اللاعبين وأولياء الأمور، خصوصا وسط الأجواء التنافسية القوية التي شهدتها البطولة، والأداء التحكيمي الذي كان على مستوى عالي جدا، واستجابة المشاركين وأولياء الأمور لتعليمات التنظيم، والنتيجة في النهاية أن الجميع كان سعيدا جدا بالبطولة والأجواء، وهناك رضا كبير عن البطولة، مؤكدا على أن بطولة الضاحية المفتوحة أمام الأندية من خارج المنطقة قيمة كبيرة جدا لأبناء الدقهلية للإحتكاك وتبادل الخبرات والتطوير المستمر لمستويات وعدم الانغلاق على المنافسة في إطار أندية المحافظة فقط.

البطولة بالهواء الطلق بعيدا عن الكورونا

وقالت الكابتن وفاء البغدادي، المدير المالي لمنطقة ألعاب القوى بالدقهلية إن البطولة تنظم للمرة الأولى في عهد المجلس الحالي للمنطقة، وتمت بنجاح كبير بعد توقف دام لسنوات، مشيدة بمشاركة لاعبي ألعاب القوى بالنادي الأهلي في البطولة، ولاعبي غزل المحلة ولاعبي الهايكستب ولاعبي العاشر من رمضان ولاعبي دمياط، «قدرنا توفر ليهم مكان جميل على الشاطئ يشاركو فيه، خصوصا وأول مرة نعمل في الدقهلية بطولة على الشاطئ، والجميع سعيد للغاية».

وشرحت المدير المالي لمنطقة ألعاب القوى بالدقهلية أن ميزة البطولة أنها بمكان مفتوح على البحر، في الهواء الطلق، بعيدا عن الأماكن المغلقة، والتعرض للإصابة بفيروس كورونا، مما أضفى أجواء ترفيهية للاعبين وأولياء الأمور بجانب الأجواء التنافسية القوية.

لفتنا نظر المصطافين على الشاطئ للعبة ألعاب القوى

فيما قال محمد جبر، عضو مجلس إدارة الدقهلية لألعاب القوى، ورئيس اللجنة الفنية لشؤون اللاعبين، إنَّ منطقة الدقهلية لألعاب القوى تسعى لتوسيع إطار المشاركة، وبناءا عليه بدأت تنظم البطولات المفتوحة التي تشارك بها الأندية بالمحافظات الأخرى، وهو ماحدث بهذه البطولة، إضافة للسماح للمصطافين على الشاطئ بالمشاركة في البطولة ولفت نظرهم للعبة ألعاب القوى واكتشاف المواهب، فهذه اللعبة بالتحديد تعتبر متنفس للشباب لإستخدام طاقتهم في شيء إيجابي، موضحًا أنَّ هذه البطولة مميزة أيضًا كونها تجمع بين المنافسة والترفيه بنفس الوقت، مما يجذب أعدادًا كبيرة من المشاركين.