جمعية الأطرش تحيي ذكرى وفاة حسن البارودي بـ«أتيليه القاهرة»

تحيي جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الفنان عادل السيد، ذكرى رحيل الفنان القدير حسن البارودي، وذلك بالتعاون مع «أتيليه القاهرة»، وذلك تحت إشراف الفنان أحمد الجنانيني رئيس مجلس إدارة الأتيليه، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت 18 سبتمبر الجاري، بمقر أتيليه القاهرة بوسط البلد.

تكريم اسم الفنان حسن البارودي

وتكرم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، اسم الفنان حسن البارودي، ويتسلم التكريم نجله الدكتور أشرف حسن البارودي، بحضور ضيوف الاحتفال الفنان سيف عبد الرحمن، والفنان قيس عبد الفتاح، ويتحدث كل منهما عن الفنان حسن البارودي وذكرياتهما معه أثناء تصوير أعمال فنية مشتركة .

كما يتضمن الاحتفال، باقة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني وألحان الموسيقار فريد الأطرش، يتغنى بها كل من محمد وحيد والمطربة دنيا أحمد والمطرب محمد وهبي والمطرب وئام الطحان، وفقرات موسيقية مع عازف الأورج الفنان محمود فرج، وعازف الأوكورديون الفنان الكبير فاروق سلامة، كما يلقي الشاعر محمد عبدالمنعم والشاعرة مني عيس أحدث قصائدهما.

مشوار حسن البارودي الفني

حسن البارودي من مواليد القاهرة عام 1890، وقد تفتحت مواهبه التمثيلية في فرق المسرح المدرسي في فترة ما قبل ثورة 1919، وبدأ حياته الفنية في عام 1923، التحق بفرقة حافظ نجيب، ثم فرقة رمسيس ثم فرقة فاطمة رشدي، وظل يتنقل من فرقة إلى أخرى حتى شكل فرقة مسرحية مع الفنانة نجمة إبراهيم، جال بها المحافظات ووصل حتى السودان واستقر بها لسنوات قبل أن يعود لمصر ليواصل مشواره الفني.

قدم «البارودي»، العديد من الأعمال من أشهرها الأعمال السينمائية فيلم «الزوجة الثانية، الطريق، أمير الدهاء، باب الحديد، أولاد الشوارع، حسن ونعيمة، الشيماء، هجرة الرسول، الحرام، درب المهابيل»، وشارك في أكثر من 200 مسرحية بداية من عام 1920 حتى وفاته، أشهرها «سكة السلامة، السبنسة، القضية، كوبري الناموس، بداية ونهاية، كدابين الزفة، بير السلم، زيارة السيدة العجوز».