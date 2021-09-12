الرعاية الصحية: تخرج الدفعة الأولى من TutorShip لدعم مهارات التمريض

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الإرشاد والتوجيه للتمريض TutorShip لتدريب وتأهيل الطواقم التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة بورسعيدن على طرق التدريب العملي الحديثة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالمية.

الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي تضمنت تدريب وتأهيل 40 ممرضا

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان عنها، إلى أنّ الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي تضمنت تدريب وتأهيل 40 ممرضا وممرضة من أفراد هيئة التمريض بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد على طرق التدريب العملي الحديثة، لاختيارهم ضمن المشاركين لتدريب طلبة امتياز المعهد الفني للتمريض فرع (ب) بالمحافظة، بهدف تعليم جميع أفراد أطقم التمريض وفق أحدث نظم الخدمات والرعاية الصحية التمريضية تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يوفر خدمات تمريضية موحدة بالمنشآت الصحية في بورسعيد على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

البرنامج استمر على مدار 12 يومًا للتدريب على المهارات الأساسية

وأضافت الهيئة، أنّ البرنامج التدريبي استمر على مدار 12 يومًا، وجرى التدريب على المهارات الأساسية المختلفة للتمريض، مثل «قياس العلامات الحيوية، رسم القلب»، وغيرها من المهارات، كما جرى التدريب على النظام التعليمي لطلبة المعهد الفني وكيفية الإشراف عليهم ودور المعلم السريري ووضوح عملية التقييم.

ولفتت إلى أنّ البرنامج التدريبي شمل أساليب غير تقليدية وأحدث طرق التدريب العملي، باستخدام نظام كتيب المهارات التعليمية Log Book، إضافة إلى عقد ورش عمل لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات وممارسة أنشطة عملية والتعلم عن طريق المحاكاة وزيارات ميدانية وغيرها، وإتاحة الفرصة للمشاركين لتقديم أطروحات للتحديات التي تواجههم أثناء تأدية عملهم وكيفية التغلب عليها، ما يسهم في بناء نظام خدمات ورعاية صحية تمريضية تتماشى مع توجهات الدولة الاستراتيجية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر بقطاعاتها كافة، ومنها قطاع الخدمات التمريضية.

وأوضحت أنّ التدريب جرى على أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الفني الصحي ببورسعيد، وجرى اختيار المشاركين بالبرنامج التدريبي بناء على مقابلات شخصية مع اللجنة، ضمت الدكلسيد العربي، عميد المعهد الفني الصحي ببورسعيد، ومسؤولي التمريض والتعليم بهيئة الرعاية الصحية والفرع ببورسعيد، إضافة إلى أعضاء من أخصائيي التمريض بالمعهد الفني الصحي، بالتعاون مع المعهد الإيطالي، تحت إشراف الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ونقيب التمريض والمشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل وعضو مجلس الشيوخ.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنّه يعد للمرة الأولى تدريب الطواقم التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية على الإرشاد والتوجيه باستخدام طرق التدريب العملي الحديثة، لافتة إلى أنّ خريجي البرنامج التدريبي Tutorship سيكونوا المحرك لمستقبل أفضل في الخدمات التمريضية بالمنشآت الصحية المعالجة للمرضى ببورسعيد، ومضيفة أنّ خريجي هذا البرنامج هم ممثلو الفرق التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وقادة لتعليم الخدمات التمريضية للأجيال القادمة من الممرضين والممرضات، لأنهم يمتلكون قوة المعرفة وقوة المهارات لمستقبل أفضل للرعاية الصحية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّ البرنامج التدريبي نواة لخلق لغة حوار بين المشاركين لتصبح منشآت هيئة الرعاية الصحية منصة لتبادل الآراء والأفكار والرؤى وتشارك الخبرات وقيادة لجودة الرعاية الصحية في مصر وتوفير أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى.

وأعرب عن تطلعه لاستمرار التطوير للخدمات التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتنمية قدرات ومهارات الطواقم التمريضية بها، بما يحقق أعلى نتائج من جودة الرعاية الصحية، وأفضل خدمات ورعاية صحية تحقق رضاء المتعاملين، ومؤكدًا ثقته في حصول خريجي البرنامج التدريبي على المهارات والخبرات اللازمة لنجاحهم في تحقيق أهداف ورؤية الهيئة، ومشيرًا إلى أنّ التمريض يمثلون ركيزة أساسية لجودة الرعاية الصحية في مصر.