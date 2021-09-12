«دون ملابس سوداء».. وداع يليق بالفنانة إيمان خيري شلبي (فيديو)

حرص أصدقاء وعائلة الفنان إيمان خيري شلبي على وداعها للمرة الأخيرة، وحضور مراسم تشييع جثمانها وأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، حتى وصول جثمانها إلى مثواه الأخير ليواري الثرى في مقابر العائلة، بمدافن مدينة نصر.

ووفقا لوصية الفنانة الرحلة إيمان خيري شلبي وطلب زوجها السيناريست حاتم حافظ لم يرتدِ الحضور اللون الأسود، وفقا لما طلبه في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «برجاء عدم ارتداء اللون الأسود».

تشييع جثمان الراحلة إيمان خيري شلبي إلى مثواها الأخير

الفنانون والمثقفون يودعون إيمان خيري شلبي: «الموت جواهرجي»

ونعى عدد كبير من الفنانين والمثقفين الفنانة الراحلة، من بينهم الفنان شريف إدريس الذي قال في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الصديقة العزيزة والأخت إيمان خيري شلبي في ذمة الله»، بينما عبر السيناريست عبد الرحيم كمال قائلا: «رحم الله إيمان خيري شلبي.. الأخت الغالية والصديقة المحترمة والإنسانة الراقية، اللهم اقبلها واقبل عليها يارب».

وقال الموسيقي عمر الخميسي، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «أختي وأخت أخواتي وعشرة العمر، وأطيب وأرق الناس اللي عرفتهم في حياتي راحت عند الأحن والأرم»، متابعا: «أدعو لها بالرحمة برغم إني على يقين إن إيمان دلوقتي في مكانة كبيرة عند اللي خالقها.. الموت جواهرجي بينقي الغالي»، ونعاها الكاتب عمر طاهر، قائلا: «في أمان الله ورحمته وفضله أختنا إيمان خيري شلبي.. اللهم تقبلها بفضلك».

ورحلت الفنانة إيمان خيري شلبي عن عالمنا اليوم بعد صراع مع مرض السرطان حيث قضت أكثر من 25 يوما في العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل وفاتها، وذلك بعد ما قضت أكثر من عام ونص في محاربة السرطان.

يذكر أن إيمان هي الابنة الصغرى للكاتب والروائي الراحل خيري شلبي، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت في عدد من المسلسلات في بداية حياتها منها «الوتد» و«الكومي»، وتزوجت من الكاتب والسيناريست حاتم حافظ.