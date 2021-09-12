نجل شقيق المهندس المتوفى: كان بيوزع شنط رمضان على الفقراء «صور»

كشف أيمن الزيني، ابن شقيق المهندس أحمد عاطف، عن آخر محادثة دارت بينهما على تطبيق «ماسنجر»؛ إذ أكد أن عمه كان يحرص دائما على فعل الخير من خلال مساعدة المحتاجين، وتوزيع شنط رمضان على الفقراء والمساكين في الشهر الكريم.

وأضاف الزيني خلال تصريح لـ«الوطن» أنه طلب من المهندس أحمد عاطف 3 شنط للفقراء في شهر رمضان الماضي، ووافق على طلبه فورا، طالبا منه المجئ سريعا للحصول على المتوفر لديه: «بعتله على ماسنجر إني عايز 3 شنط للفقراء وقالي تعالى خدهم بسرعة قبل ما يطيروا».

وأوضح «الزيني» أن عمه كان يدفع أموالا من حسابه الخاص كل عام لتجهيز شنط رمضان، وذلك بغرض مساعدة الفقراء والمحتاجين في أمور حياتهم: «دايما كان بيدفع فلوس من جيبه عشان يجهز شنط رمضان، وأوقات كان بيلم فلوس من الناس عشان يساعد الفقراء».

وأشار إلى أن أسرة المتوفى تقيم له سرداق عزاء أمام المنزل اليوم بحضور العديد من الأهل والأصدقاء، مؤكدا أنها لا تتهم أحدا بقتله إلى الآن: «مش بنتهم حد بقتله، لكنه كان يحب العمل في التجارة مع أحد أصدقائه المقربيين».

العثور على جثة المهندس

وعثر الأهالي على جثة المهندس أحمد عاطف بعد غياب دام لأكثر من 11 يوما، ملقاة أسفل كوبري جامعة المنصورة، أمام نهر النيل بقرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

الزوجة تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة

وكانت زوجة المهندس المتوفى قد عبرت عن حزنها الشديد على وفاته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «11 يوم النهاردة وأنت بعيد عن العين، لكن مش بعيد أبدًا عن بالي وقلبي يا حبيبي، 11 يوم لا شوفتك ولا سمعت صوتك من آخر مكالمة قبل ما تغيب».

وواصت الزوجة حديثها الذي اعتبره البعض رسالة وادع له: «نفسي أشوفك ونفسي تشوف كنان، وسليم بكره هيستلم شهادة ميلاده وامبارح المفروض كان سبوعه، والله بسبب غيابك ما خدت بالي إن سبوع سليم كان امبارح».