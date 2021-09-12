ساويرس: تحويل منطقة الصوت والضوء بالأهرامات لمنطقة ترفيه عالمية

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن شركته تستهدف تطوير منطقة عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، موضحًا أن عملية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل لتحويلها إلى منطقة ترفيهية عالمية لجذب الزوار لزيارتها أكثر من مرة وتطوير المنطقة المحيطة لتكون خير واجهة لمصر.

كبائن تشغيل العروض وبرج ليزر وأجهزة ومؤثرات صوتية

وأضاف ساويرس على هامش توقيع اتفاقية للتمويل لتطوير منطقة الصوت والضوء، أن التطوير سيشمل كبائن تشغيل العروض، وبرج ليزر، وأجهزة ومؤثرات صوتية ملائمة للعرض ومسرح الصوت والضوء بسعة 3 آلاف كرسي.

الجهود المبذولة من الدولة للتطوير والارتقاء بالأماكن السياحية

وبحسب ما أعلنته وزارة قطاع الأعمال، فإن مشروع تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض يتكامل أيضا مع الجهود المبذولة من الدولة لتطوير والارتقاء بالأماكن السياحية خاصة منطقة الأهرامات لإظهارها بالشكل اللائق كونها أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وأحد أهم عجائب الدنيا السبع.

عملية تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء بالأهرامات

وطرحت شركة مصر للصوت والضوء، مزايدة عالمية بشأن عملية تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء بالأهرامات في سبتمبر 2020، حيث تقدمت 4 شركات بعروض، قبل أن يتم اختيار أحدهم للقيام بأعمال التطوير.