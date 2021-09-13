سعر اليورو في مصر اليوم الاثنين 13-9-2021 بالبنوك

يهتم قطاع كبير بالبحث يوميا عن سعر اليورو، وبشكل خاص المهتمون بـ أسعار العملات المختلفة منها أسعار اليورو بشكل مستمر، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر اليورو، وفق تعاملات صباح اليوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة، على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 18.48 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.46 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib نحو 18.49 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.43 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وأيضًا سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 18.44 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.49 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك بنحو:

سعر الدرهم الإماراتي

كما سجّل الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد، سجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.